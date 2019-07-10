2019-07-10T19:39:21+03:00
Общество

Пожар в барнаульской пятиэтажке ликвидирован

Огнеборцам понадобилось на это почти полтора часа
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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В 23:10 часов пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщила, что пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме Барнаула.

Напоминаем, пожар произошел на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу Северный Власихинский проезд, 60.

- Спасатели эвакуировали из опасной зоны 80 человек, из них 13 детей. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, для бесперебойной подачи воды к месту горения были проложены магистральные линии от гидрантов. Около полутора часов потребовалось сотрудникам МЧС России для ликвидации открытого горения. Для жильцов развернут пункт временного размещения на базе расположенной поблизости школы. На данный момент людей в нем нет, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе регионального МЧС также отметили, что «в тушении пожара были задействованы значительные силы и средства от служб территориальной подсистемы: 102 человека и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России – 67 человек и 23 единицы техники».

Сейчас эта ситуация на контроле Правительства Алтайского края. Также на месте происшествия находятся начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Александр Макаров и глава Барнаула Сергей Дугин.

К слову, причины пожара устанавливаются. Возгорание началось с балкона, специалисты не исключают, что виной всему могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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