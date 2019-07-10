2019-07-10T15:39:01+03:00
Происшествия

Пожар в «Аксиоме» ликвидирован: Подробности случившегося (видео)

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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Пожар удалось ликвидировать за полчаса. При этом, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар ликвидирован.Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Как отметили в ведомстве, пожару был присвоен повешенный ранг сложности. Для его тушения потребовалось 20 единиц спецтехники и 52 человека личного состава. Подразделению МЧС для этого потребовалось около получаса.

-В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, была задействована автолестница и коленчатый подъёмник. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений, удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пострадавших на месте происшествия нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Итоги работы пожарных подразделений также прокомментировал начальник 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Ярослав Грабовский.

Комментарий.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

К слову, от огня значительно пострадала кровля строительного супермаркета. Все обстоятельства возникновения пожара сейчас устанавливаются. Наиболее вероятной причиной, по-прежнему, считают короткое замыкание.

Напомним, в обед в Барнауле загорелся магазин «Аксиома» на Павловском тракте. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Люди из помещений магазина были эвакуированы до прибытия подразделений. На момент возгорания в «Аксиоме» находилось порядка 150 человек, около 70 из них – персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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