Пожар в «Аксиоме» ликвидирован: Подробности случившегося (видео)

Пожар удалось ликвидировать за полчаса. При этом, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/719488" frameborder="0"></iframe> Пожар ликвидирован.Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Как отметили в ведомстве, пожару был присвоен повешенный ранг сложности. Для его тушения потребовалось 20 единиц спецтехники и 52 человека личного состава. Подразделению МЧС для этого потребовалось около получаса.

-В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, была задействована автолестница и коленчатый подъёмник. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений, удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пострадавших на месте происшествия нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Итоги работы пожарных подразделений также прокомментировал начальник 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Ярослав Грабовский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/719478" frameborder="0"></iframe> Комментарий.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

К слову, от огня значительно пострадала кровля строительного супермаркета. Все обстоятельства возникновения пожара сейчас устанавливаются. Наиболее вероятной причиной, по-прежнему, считают короткое замыкание.

Напомним, в обед в Барнауле загорелся магазин «Аксиома» на Павловском тракте. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Люди из помещений магазина были эвакуированы до прибытия подразделений. На момент возгорания в «Аксиоме» находилось порядка 150 человек, около 70 из них – персонал.