Стрелок Сергей Каменский: Пока жена рядом, я не проиграл ни одного матча

Бийский стрелок Сергей Каменский вернулся на малую Родину после триумфального выступления на II Европейских играх, где он завоевал три медали, две из которых – золотые.

На грани срыва

И только сейчас выясняется, что на самом деле наш спортсмен был близок к тому, чтобы пропустить этот турнир:

- Где-то за две недели до вылета у меня возникли технические проблемы. Приходилось решать все очень быстро, в спешке. На тот момент было лучше, если бы об этом никто ничего не знал. Потому что тогда начнутся стрессы у всех. В общем, за две недели до вылета на Европейские игры у меня сломался ударно-спусковой механизм в оружие. И срочно пришлось что-то с этим делать, - рассказывает Сергей Каменский. – В итоге нашли запасной, но и тот через неделю сломался. Когда все починили, я отправился на Кубок России. Все было хорошо, оставалось несколько дней до вылета на Игры, и у меня сломался затвор, а это уже куда более сложная проблема.

Сергей буквально полетел к оружейнику. Надо было как-то спасать положение, однако и этот специалист не мог понять, в чем загвоздка, почему оружие не стреляет.

- Буквально каким-то чудом нашли еще один запасной затвор и поставили его мне. Так что у меня был только один день чтобы настроить оружие. После этого мы уже вылетали в Минск, - продолжает спортсмен. – Стресс на самом деле в тот момент был колоссальный и это несмотря на тяжелую подготовку, которая и так выматывала. Слава Богу, все удалось решить в очень короткие сроки, потому что даже вставал вопрос о моем участии на малокалиберных стрельбах. Все было серьезно. Сейчас я уже вспоминаю об этом с улыбкой, но тогда было не до смеха.

Кругом жара

По возвращении домой Каменский уже совсем стал спокойный и с присущей ему скромностью признается, что старался показать достойный уровень стрельбы на Европейских играх, но на самом-то деле продемонстрировал блестящий. И это несмотря на что, что на самом турнире ему пришлось несладко.

- У пистолетчиков отказывало оружие – такая жара стояла в помещении. Но им хотя бы повезло в том плане, что у нас еще есть специальный костюм, в котором еще жарче находиться. В пневматическом тире тоже было очень жарко. Особенно во время финала, потому что он находится на втором этаже, а над ним металлическая крыша. А вот малокалиберное стрельбище наоборот очень ветреное – не самые лучшие погодные условия, - говорит Каменский.

Жара естественно откладывает свой отпечаток на стрельбе: у спортсмена учащается сердцебиение, некоторые могут быть к этому просто не готовы. Как следствие, может «сломаться» техника исполнения.

- За несколько тренировок я просто адаптировался, понял, что без этого никак не будет. Просто старался работать с тем, что есть. Да, я понимал, что могут просесть результаты, но, скорее всего, они просядут у всех, - продолжает спортсмен. – Несмотря на все это, в пневматике я показал лучший результат в квалификации.

Ну а победами в финалах вообще грех не похвастаться. Как признается сам спортсмен, уверенности ему придает супруга Вера, которая поддерживает его на трибунах.

- Как показывает статистика, я не проиграл ни одного матча, когда супруга была со мной, - говорит Сергей.

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Барнаула (фото: минспорт Алтайского края)

Узнал последний

Помимо спортивных побед была на Европейских играх у Сергея Каменского и другая – бийчанин стал знаменосцем на церемонии закрытия турнира. По его собственному признанию, он узнал о своем назначении чуть ли не случайно.

- Я был последним человеком, который узнал о том, что мне придется нести флаг России. Мы вечером проводили собрание, обсудили итоги дня, а под конец сказали: «Кстати, Серега, ты флаг несешь». Я такой: «Да? Ну ладно». Волнения никакого не было. Это, конечно, честь для меня, но все же это немного не то, когда несешь флаг на открытии Игр. Там объявляют команду, затем все идут, всех показывают. А на закрытии не так – выпускают всех знаменосцев, они проходят и потом отдают флаги. Так что теперь у меня есть к чему стремиться – понести флаг на открытии турнира. Правда, пока не знаю, что для этого надо сделать.

По словам тренерского штаба сборной России, выступление Сергея Каменского в этом сезоне выше всех похвал, именно поэтому его досрочно отправили в отпуск и он даже не примет участие в чемпионате Европы. Стрелку дали возможность отдохнуть, побыть с семьей, ведь впереди у него очень сложный период – подготовка к Олимпийским играм-2020 в Токио.