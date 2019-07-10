Нарубили на 200 миллионов: Алтайское Минприроды ответило на обвинения Рослесхоза

Минприроды Алтайского края отчиталось о скандальных рубках обновления в Боровлянском лесничестве. Напомним, именно там Рослесхоз обнаружил нарушения, ущерб от которых оценили в 200 млн рублей. 31 мая сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю изъяли документы в Минприроды региона, а также в подведомственных ему учреждениях. Согласно информации, опубликованной на сайте Рослесхоза, поводом для проверки стали нарушения лесного законодательства на территории региона.

- В ходе совместной проверки Федерального агентства лесного хозяйства и Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлено значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах, расположенных на территории Алтайского края. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение, - отмечали в пресс-службе Рослесхоза.

Кстати, Рослехоз посчитал, что на Алтае не только совершались незаконные рубки, но и занижались данные о лесных пожарах. На данный момент, идет проверка в Алтайском, Чарышском, Озерском и Залесовском лесничествах. Там работает комиссия с привлечением общественности, депутатов, сотрудников МЧС и экологов.

Накануне на месте спорных рубок побывали эксперты и журналисты, и оценили своим взглядом сложившуюся ситуацию.

По словам алтайского эколога Алексея Грибкова рубки, которые проводятся с целью обновления, полезны лесу. Они обеспечивают непрерывную смену поколений леса.

- Есть ряд документов, которые регламентируют рубки обновления. Первичными из них являются материалы лесоустройства, которые описывают состояние конкретного насаждения в конкретном выделе и проектируют те или иные хозяйственные мероприятия. И здесь материалами лесоустройства запланированы рубки обновления. Значит, самовольно специалисты лесхоза данные мероприятия не назначают. На основании этих материалов лесоустройства готовится регламент лесничества, в котором и указаны параметры рубок, какие виды рубок допускаются и где конкретно. Регламент – нормативный документ, и отклоняться от него нельзя. У нас на Алтае в качестве основного документа – лесной план. Он утверждается губернатором по согласованию с Минприроды РФ, - рассказал Алексей Грибков.

Стоит отметить, что лесной план утверждается на 10 лет. Последний раз, в 2018 году, Рослесхоз рекомендовал Алтайскому министерству внести в план рубки обновления. Сказано-сделано. В декабре прошлого года в Боровлянском лесничестве провели рубки ухода. А весной этого года на Алтай приехала проверка… Что было дальше – всем известно.

- После этого говорить, что рубки проведены незаконно и самовольно – мягко говоря, странно. Зачем же тогда Рослесхоз рекомендовал Алтайскому краю эти рубки предусмотреть? - возмутился эколог.

По словам начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Боровлянскому лесничеству Андрея Божко, рубка обновления проводится для «осветления» лесного участка.

- Мы провели уход за лесами. Рубили деревья более старших возрастов – от 110 лет и больше. Конечно, было неожиданностью то, что, по мнению комиссии, материалы лесоустройства не являются для нас обязательными, а носят рекомендательный характер. Все были в недоумении. Мы - законопослушные граждане, и исполняем все рубки согласно действующих правил. Рубки ухода и обновления назначены для дальнейшего возобновления. Мы видим, что на участке слабое возобновление, так как света не хватает. Рубки дали возможность произрастать молодому поколению, - подчеркнул лесничий.

На месте работали и другие эксперты - завкафедрой лесного хозяйства АГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Александр Маленко, главный научный сотрудник ИВЭП СО РАН Евгений Парамонов, а также доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских. Все сошлись в одном – рубки проведены законно, а претензии Рослесхоза не оправданы.

- В данном случае мы не нашли нарушений со стороны работников лесозаготовительного хозяйства. По нашему мнению, насаждения требовали именно этой рубки, - рассказал Александр Маленко.

Кроме того, по словам Алексея Малиновских, при оценке качества работ на участке эксперты обнаружили редкие краснокнижные растения из семейства орхидных. Это говорит о том, что лесная экосистема находится в устойчивом равновесии.

Напомним, Минприроды Алтайского края направило акт разногласий в Рослесхоз. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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