Заринская опекунша-деспот получила условный срок

«Злой маме» дали условный срок - 3 года и два месяца. Речь идет о жительнице Заринского района, которая истязала и избивала опекаемых семерых детей.

Напомним, речь идет о громкой истории, случившейся осенью прошлого года. Тогда в заринскую больницу поступили шестеро детей от 2,5 лет до 16 лет из опекаемой семьи. Сначала там появился девятилетний Ваня (имя изменено). Мальчика привезли из школы со сломанной ногой, травмой затылка, ушибами. После доверительной беседы с психологом ребенок рассказал, что его наказала мама - ударила табуреткой и стала выкручивать ноги из-за того, что он не выучил уроки. Вскоре после этого в больницу привезли других шестерых детей из этой семьи.

У одной из девочек были синяки на шее от удушения. Она поделилась с корреспондентом «Комсомолки», что так мама заводила ее в дом после прогулки. Малыши рассказывали, что когда они не слушались маму, та могла их ударить, например, за то, что медленно мыли пол, за невыученные уроки оставляла спать на коврике в прихожей. При всем том до шокирующего момента органы опеки претензий к семье не имели.

Опекунша в свое время работала в отделе кадров местного комитета по образованию. Может быть, поэтому ей дали так много детей, на каждого из которых женщина получала денежное пособие. Для своей семьи они с гражданским мужем выкупили в одном из сел здание старой школы, сделали там ремонт.

Во время проверок все дети были чисто одеты и причесаны. В голос повторяли фразу «мама нас не обижает». Дети были записаны в библиотеку, помогали по дому. А вот в больнице они хором просили: « Только не отдавайте злой маме обратно».

В октябре 2018 года следствием было возбуждено уголовное дело. Шестеро детей были переданы в приемные семьи. По версии сотрудников отдела по образованию, с которыми мы созванивались сразу же после усыновления, – семьи хорошие. Чиновники отметили, что дети до этого были собраны из разных семей, поэтому разделять их было можно.

Седьмой ребенок из семьи,11 летний Ваня до сих пор находится «Заринском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Когда мы прошлой осенью беседовали с ним в больнице, он сказал что любит бабушку и хочет к ней.

- Он и будет жить со своей бабушкой. Она его постоянно навещает, просто у ней были проблемы со здоровьем, – пояснил Александр Калабин, директор Центра помощи детям.

По словам Калабина, Ваня – мальчик золотой по характеру.

– Нога у него зажила, он бегает вместе со всеми как раньше. В ближайшие дни поедет отдыхать в санаторий, - рассказал Александр Павлович.

Тем временем, продолжается следствие в отношении представителей органов опеки и попечительства. Им инкриминируется преступление по статье 293 УК РФ – «Халатность».