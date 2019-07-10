И снова ретроградный Меркурий: что можно делать, а что нельзя

Ну что? Снова настал период ретроградного Меркурия. Астрологи в один голос уверяют, что это период застоя, в который нельзя начинать новые проекты, оформлять сделки, заводить знакомства, устраиваться на работу, переезжать и т.д. Ситуации неожиданно могут выйти из-под контроля, а проблемы возникнуть словно из неоткуда. Именно в период ретроградного Меркурия происходит больше всего ошибок.

Период ретроградного Меркурия наступает примерно раз в три месяца – планета затормаживается, а потом и вовсе начинает движение в обратную сторону. В июле 2019 года период ретроградного Меркурия продлится с 8 июля по 1 августа. Так что будьте начеку! В ваших силах сделать так, чтобы этот период принес вам пользу. Как? Это время переоценки ценностей – ретроградный Меркурий дает нам возможность остановиться, прислушаться к себе, пересмотреть планы, решения и в конечно итоге перенаправить силы и энергию в более продуктивное русло.

- Период ретроградного Меркурия – это всегда про возвращение к недоделанному. Своеобразный период очищения. Наведите порядок в документах и файлах, почистите компьютер, телефон, машину. Займитесь планированием, - советует ведический астролог из Барнаула Светлана Черемисина. – Если все-таки есть необходимость подписать важные бумаги, контракты, то перепроверяйте все очень и очень тщательно. Ошибки, невнимательность, опоздания, недопонимания - то, что часто сопровождает нас в период ретро Меркурия.

Именно поэтому важные дела, начало новых проектов эксперты все-таки советуют отложить до августа.

- В отношениях будьте готовы к тому, что придется повторять по десять раз переобъяснять, - говорит астролог.

Кстати, со связью в прямом и переносном смысле в период ретроградного Меркурия могут быть неполадки.

А в это время

Венера поможет завести новые знакомства

Пока Меркурий движется в обратную сторону, Венера тем временем вышла из своего знака и перешла в Близнецы.

- В Близнецах Венера общительная, склонная заводить новые знакомства. Пользуйтесь случаем - налаживайте связи. Однако, семью создать с Венерой в Близнецах может быть довольно проблематично. Отношения, заведённые в этот период, могут быть многочисленными, но поверхностными, - говорит барнаульский астролог Гончарова Ирина.

Ещё одно занятие, к которому склонна Венера в Близнецах - изучение чего-либо.

- Хотите записаться на курсы, продолжить обучение? Венера только - за! Близнецы отвечают за руки, кисти. Любое творчество, особенно вашими руками, будет иметь успех. Главное не игнорируйте позывы души творить и не откладывайте на потом. Венера здесь только до 23 июля! – предупреждает Ирина.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года вы можете прочитать здесь