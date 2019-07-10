В Барнауле горит строительный супермаркет «Аксиома»: 150 человек эвакуировано

В Барнауле загорелся строительный магазин «Аксиома» на Павловском тракте. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь тушат 20 единиц пожарной техники и более 50 пожарных. Люди из помещений магазина были эвакуированы до прибытия подразделений. Тушение пожара пока продолжается.

- Сообщение поступило в 14:02 по местному времени. Информации о пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

Дополнительную информацию о произошедшем «Комсомолке» также сообщили в пресс-службе городской администрации:

- По предварительным данным в здании на момент возгорания находилось около 150 человек, порядка 70 из них - персонал. Провели эвакуацию. Предварительная версия пожара - возгорание из-за короткого замыкания, - рассказали в мэрии Барнаула.

Обеспокоенные жители Барнаула также поделились видео пожара на странице городского сообщества в инстаграм.

К слову, некоторые жители краевой столицы к произошедшему отнеслись с юмором и сопоставили лозунг магазина «Экономить на ремонте можно не теряя качества» с пожаром. А кто-то из барнаульцев стал выдвигать свои причины возгорания.

- По-любому леруа подожгли, как конкурентов, - написал Михаил.

- Пожар возник из-за кондиционера, который установили пару дней назад, - озвучил свою версию один из очевидцев.