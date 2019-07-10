2019-07-09T13:23:06+03:00
Общество

Приключения итальянцев: Сотрудники туриндустрии придумали, как заманить иностранцев на Алтай

Европейцы уже готовы платить за то, чтобы увидеть наши горы и реки
Анна СЕМИНА
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Итальянцы не привередливые в отдыхе, но и комфорт любятИтальянцы не привередливые в отдыхе, но и комфорт любятФото: Олег УКЛАДОВ
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Во вторник, 9 июля, в Барнауле прошел первый российско-итальянский семинар о сотрудничестве России и Италии.

Там присутствовали около ста участников - как представители алтайского бизнеса, так и представители Италии. Накануне открытия семинара в редакции «Комсомольской правды» - Барнаул» побывали гости – Екатерина Белова, директор итальянского туроператора и Елена Красулина, вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма. По словам последней, наша сторона уже давно наладила отношения с европейскими гостями и поэтому семинар стал логическим продолжением этого делового союза.

- Данная площадка должна помочь второй стороне понять, что мы можем им предложить. Так сказать, показать товар лицом. На самом деле, итальянцев в нашем регионе не так много, они редкие гости, - говорит Красулина. – Итальянцы, как другие европейцы, очень любопытные туристы. Поэтому благодаря нашему общению мы, наконец-то, сможем понять, как можем предложить им свой продукт, учитывая их национальные особенности.

По словам Екатерины Беловой, итальянцы очень любят путешествовать, любят открывать для себя что-то новое и именно таким для них является Алтайский край – далекий и неизведанный.

- На сегодняшний день итальянцы уже готовы смотреть что-то помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Алтай уже готов, его надо предлагать. Со временем он завоюет итальянскую любовью и они большими потоками будут ездить сюда, - заверяет Екатерина.

И действительно, самые популярные направления Алтайского края и Республики Алтай работают над своим развитием и готовы принимать гостей даже категории VIP. Однако надо ли это самим итальянцам – тоже вопрос. По словам Беловой, они мало чем отличаются от россиян и у них точно такие же потребности: кондиционеры в автобусе, если это лето, в гостинице должно быть чисто, а на завтраке – вкусно.

Проблема в другом – в высокий туристический сезон в разы вырастает стоимость перевозки. Если сложить все затраты, то поездка может обойтись итальянцу в 1250 евро.

- И это ощутимо будет даже для европейского туриста, - отмечает Елена Красулина. – Поэтому намного выгоднее в плане перевозки сентябрь или май, когда все только начинает цвести. Это в том числе удобнее и для групповых заездов, потому что когда на улице свыше 32 градусов тепла смотреть какие-то объекты не очень приятно. Думаю, в итоге мы сможем договориться и найти оптимальные по времени и стоимости варианты.

Кстати, помимо туризма на семинаре работала секция переработки. В ней принимали участие представители крупных алтайских компаний, занимающиеся переработкой зерновых культур.

- С итальянской стороны алтайский продукт вызывает большой интерес, начиная от выращивания и заканчивая переработкой и другими технологиями, - добавляет Елена Красулина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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