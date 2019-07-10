Будущее за «технарями»: Развенчиваем мифы о прикладных профессиях

СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-09T13:39:27+03:00

Прошли те времена, когда юристы, экономисты и прочие «топовые» профессии были мечтой каждого абитуриента. Сейчас, к примеру, хорошего сварщика днем с огнем не сыщешь, не говоря уже о том, что «технари» стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов. Однако об этих профессиях мало что известно. Чтобы исправить эту ситуацию, мы решили задать несколько наивных вопросов сотрудникам одного из крупнейших предприятий региона – «Алтай-Кокса» (входит в Группу НЛМК). Профессия «Газовщик»

Газовщик коксовых печей Александр Юдин. Фото Анатолия Филиппова

Миф № 1. Газовщик работает с газами любых видов

– Сразу поправлю: не газовщИк, а гАзовщик. ГазовщикИ занимаются газовым хозяйством в городах, а мы обслуживаем коксовые печи на крупном коксохимическом предприятии. И работаем с одним только газом – коксовым, которым отапливаются коксовые батареи. Чтобы было понятнее, газовщик в коксовом цехе – это как печник или кочегар, который следит за правильным распределением потоков газа, обогревом печей. От этого зависит качество нашей продукции – кокса, – рассказал Александр Юдин, газовщик коксовых печей.

Миф № 2. Газовщик весь день работает в противогазе

– Нет, противогаз нам точно не нужен! А вот респираторы, перчатки, защитные очки, каски, куртки из огнестойкой ткани и прочие средства индивидуальной защиты мы применяем. Для нас самое главное – безопасность труда.

Миф № 3. Газовщик знает принцип работы коксовых печей лучше, чем таблицу умножения

– Ни с тем, ни с другим проблем у наших ребят нет, хотя я, например, таблицу умножения уже начал подзабывать. А вот температурный режим батареи чувствую, даже просто глядя на нее. Так что получается, и правда, батарею лучше знаю.

Миф № 4. У газовщика всегда есть с собой «тревожный чемоданчик»

– Неправда. У меня с собой есть цифровой инфракрасный оптический пирометр. Им мы замеряем температуру и давление вдоль и поперек батареи. В случае чего – корректируем параметры с пульта управления.

Миф № 5. Газовщик – мужская профессия

– Это верно. Среди газовщиков женщин нет. Исторически так сложилось. Видимо, потому что работа тяжелая, требует силы мужской.

Фото Анатолия Филиппова

Лицо профессии

Александр Юдин работает газовщиком коксовых печей с 2005 года. Сейчас ему 38 лет. В свое время окончил колледж, отслужил в армии, поступил в университет, а после выпуска сразу пришел на завод. По его словам, он никогда не сомневался в выборе профессии.

– Самое главное, чтобы работа была по сердцу. Коксовая батарея – это не станок, на котором ежедневно выполняешь одну и ту же операцию. Это агрегат со многими «узкими» местами. Нам приходится иметь дело с несколькими стихиями: огнем, газом, воздухом, водой... Иногда поведение батареи бывает непредсказуемым, поэтому разбираемся, советуемся с товарищами, принимаем серьезные и ответственные решения, от которых зависит конечный результат. Просто понимаю, что это мое, чувствую, что делаю важное дело, что я – часть команды, – рассказал Александр.

Огнеупорщик

Начальник специализированного участка по горячему ремонту Игорь Амеличкин. Фото Анатолия Филиппова

Миф № 1. Профессия связана с пожарной охраной

– Нет, мы занимаемся ремонтом коксовых батарей. В них температура 1200 градусов, кирпичная кладка от жара разрушается, а мы ее восстанавливаем. Это позволяет продлить срок службы батарей. При нормативе в 25 лет после ремонта они служат еще 15-20 лет. Можно сказать – мы каменщики, только работаем с огнеупорным (жаростойким) кирпичом. Отсюда и название профессии, – говорит Игорь Амеличкин, начальник специализированного участка по горячему ремонту.

Миф № 2. Огнеупорщик работает с огнем

– В каком-то смысле да. Мы, по сути, укрепляем отопительные простенки коксовых печей. В простенках, конечно, не 1200 градусов, как в самой печи, но 100 градусов точно будет. Скажу, не хвалясь, что на «Алтай-Коксе» первыми в отрасли применили технологию полной перекладки отопительных простенков при работающих батареях. Поэтому во время ремонтов производительность агрегатов практически не уменьшается.

Миф № 3. Все огнеупорщики – мускулистые ребята

– Конечно, мускулистые. Наша работа требует большой физической силы и выносливости. Для поддержания здоровой формы занимаемся спортом, участвуем в заводской спартакиаде.

Миф № 4. Огнеупорщик должен обладать упорством

– Каждому профессионалу важно упорство, не только огнеупорщику (извините за каламбур!). Но все же главное в нашей работе – ответственность и точность. В огнеупорной кладке важен каждый миллиметр!

Миф № 5. Нужно проработать много лет, чтобы стать высококлассным профессионалом

– Как и в любой другой профессии. Чтобы стать профессионалом, нужен опыт и навыки, которые без многолетней практики не получить.

Фото Анатолия Филиппова

Лицо профессии

Игорь Амеличкин, начальник специализированного участка по горячему ремонту, пришел на завод в 1999 году. Тогда ему был 21 год, устроился рабочим, попутно учился в вечерней школе, окончил колледж, АлтГТУ. Сейчас руководит подразделением. Главное для него в работе – результативность и командный дух.

– Очень нравится, когда идет командное обсуждение какого-то проекта и все вовлекаются в процесс. Например, нужно модернизировать технологию, и мы сообща находим лучшее решение, а потом оно срабатывает – и это общая заслуга. Когда все подчинены одной идее, работать интересно, – говорит Игорь.

Машинист коксового цеха

Машинист коксовой машины Владимир Коновалов. Фото Анатолия Филиппова

Миф № 1. Машинисту коксовой машины можно не пристегиваться ремнем безопасности

– Да. Ремень безопасности нам не нужен – машина ездит по рельсам вдоль коксовой батареи. Но нам необходимо гораздо больше средств безопасности. Это респиратор, защитные очки, каска, жаростойкая спецодежда, – рассказал машинист коксовой машины Владимир Коновалов.

Миф № 2. Чтобы стать машинистом коксовой машины, нужно иметь специальные документы (водительские права)

– Права не нужны. У нас другие документы – свидетельство по профессии. Два раза в год мы сдаем экзамены, подтверждаем профессиональные навыки.

Миф № 3. Чтобы стать машинистом коксовых машин, нужно любить жару

– Около коксовой батареи, конечно, жарко. Но в кабине машинистов установлены кондиционеры. Так что любить жару не обязательно. Хотя я сам спокойно ее переношу. Когда бываю на югах, типа Африки или Юго-Восточной Азии, чувствую себя комфортно. Мои близкие, жена и сын, мучаются, а мне абсолютно нормально.

Миф № 4. Машинист развозит кокс

– Все гораздо сложнее. Я работаю с той стороны батареи, где принимают готовый кокс, на двересъемной машине. Получается, я снимаю дверь с печи, вставляю направляющие механизмы, и горячий кокс сыплется в коксовозный вагон. Потом кокс едет на тушение, далее поступает по конвейеру на сортировку, где его разделяют на фракции, а затем отправляют потребителям как сырье для выплавки чугуна в доменных печах.

Миф № 5. Машинисту важно иметь отличную физическую форму

– Безусловно! Потому что металлург – это суровая профессия, наравне с шахтером, ежесменная физическая и эмоциональная нагрузка. Огромная ответственность: от тебя зависит четкое соблюдение графика выдачи кокса, координация действий с другими машинистами и безопасность людей. У меня за плечами физуниверситет, служба в ВДВ, три командировки на Кавказ, поэтому на здоровье не жалуюсь.

Миф № 6. В каждой профессии есть так называемая профессиональная деформация: врачи становятся немного циничными, полицейские – подозрительными. С машинистами за годы работы что-то подобное происходит?

– У нас вырабатывается позитивное качество – умение работать в команде. Мы трудимся с напарником в тандеме, важно контролировать друг друга, потому что работа цикличная, безостановочная. Расслабляться нельзя. Когда накапливается усталость, по рации подбадриваем друг друга.

Фото Анатолия Филиппова

Лицо профессии

Владимир Коновалов, 49 лет.

– Мне нравится работа, хорошая зарплата, есть время для себя и семьи. У меня сыну 18 лет, поэтому с ним заново открываю мир – слушаю «Скриптонита», занимаюсь спортом, участвую в спартакиадах. Люблю волейбол, прогулки, на работу езжу на велосипеде. Лучшее в работе то, что я уверен в завтрашнем дне, – рассказал Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU