2019-07-06T17:11:29+03:00
Общество

День Ивана Купалы: Девушки притягивали парней отваром из «любовного корня»

Алтайская фольклористка рассказала о сути и традициях праздника Ивана Купалы
Марина КОЧНЕВА
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День Ивана КупалыДень Ивана КупалыФото: Олег УКЛАДОВ
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7 июля – Иван Купала. Для современников от старинного праздника остались лишь брызги. В этот день народ обливается водой, полицию это тревожит. А между тем, в празднике Ивана Купала в древности был заложен глубокий смысл.

- В этот день как будто вся природа радовалась созданию пар, - говорит алтайская фольклористка Наталья Васильева.

Не только девушки, но и парни хотели в этот день найти сердечного друга или подружку. Девушки делали венки, вплетая пьянящие травы. Среди них должны были быть ромашка, зверобой, полынь, крапива, тирлич и другие целебные травы. Считалось, кстати, что лопухи и крапива, принесенные на Купала в дом, очистят его от злых сил.

А вот любисток называли «любовным корнем». Будущие невесты делали отвар, остужали его и обливались. Считалось, что после этого, какой бы ты не уродилась, станешь притягательной для парней. Еще одна любовная традиция - добавить в воду, которой умываешься, семь бутонов роз.

В купальский день, по словам фольклористки, обожали купаться голышом . Девушки при этом приговаривали:

«Вода чистая Купайла, хочу быть красна да мила. Купальская водица, дай красотой умыться!»

С первыми солнечными лучами на Ивана Купала радостно умывались и сверкающей росой. Она тоже считалась волшебным эликсиром, помогающим стать магнитом для противоположного пола.

Ну а вечером жгли костры, радостно прыгая через них, взявшись за руки. И искры от костра летели к ночным звездам, и купальский огонь сжигал тоски–печали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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