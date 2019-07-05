2019-07-05T14:17:37+03:00
Общество

«Мечты сбываются самым невероятным образом»: актер с Алтая выставил пост о подарках вселенной

Дмитрий Бедарев, сыгравший в «Домовенке», написал, как исполнялись его желания
Марина КОЧНЕВА
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Дмитрий БедаревДмитрий БедаревФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Актер и сценарист с Алтая Дмитрий Бедарев написал у себя на страничке в соцсети крутой пост о подарках вселенной. Дмитрий - брат кинорежиссера Евгения Бедарева (автора фильмов «Тариф Новогодний, «Пока цветет папоротник» и т. д.). На счету у Бедарева-младшего сегодня более 50 ролей в фильмах, несколько сценариев. Недавно братья создали в соавторстве фильм-сказку «Домовенок».

Барнаул для Дмитрия, по его признанию, был перекрестком, на котором пришло понимание, к чему он стремится в этой жизни. Свой оптимистичный пост он назвал «Эволюция случайной мечты».

Чудо-телеграмма

«В 7 классе, выиграв какую-то олимпиаду, и проявив себя на конкурсе школы, был награжден путевкой в лагерь «Океан» во Владивостоке - один из трех крупнейших в стране. Поварившись в лагерной движухе, где мы были озадачены с утра до вечера, я, наверное, подумал: а здорово быть вожатым, они такие молодые, неугомонные, горящие.

На 5 курсе университета, оказавшись в жюри школьного КВН в Заринске, я познакомился со старшим вожатым «Орленка» (на Черном море). Хорошо, говорю, быть вожатым на море, вот-бы мне...

У меня была работа на радио, ТВ, бешеная энергия, куча идей, но отсутствовало педагогическое образование и не было опыта работы с детьми. Непонятно, каким чудом, пропустив школу вожатых, пропустив первую летнюю смену (защищал диплом по ядерной физике), в день рождения получаю телеграмму:

«Срочно в «Орленок», нужен ди-джей, про тебя рассказали, плюс готовы поставить на отряд со 2-й смены, 2-м вожатым».

«Смена кино»

«Июльская смена в «Орленке» - это «Смена кино». Приезжают звезды, привозят фильм детям, дают мастер-классы. Тогда привезли фильм «Ворошиловский стрелок». Помню актеров, звезд, Харатьяна (пел песню про гардемаринов) .

И, наверное, я подумал: а ведь круто вот так приехать в крутейший лагерь, представлять свой фильм тысячам горящих глаз. О фильмах я тогда и не мечтал, хоть и работал на телевидении. Кто я, и где Кино?! Кино снимают - там, в Москве, на Олимпе, на другой планете».

Никогда не ограничивай себя

«Наши дни. Снова в день рождения еду в «Артек» (вот подарок Вселенной) - самый крутой лагерь страны для детей. Везу тысячам горящих глаз нашу сказку «Домовой» как спецгость, автор и исполнитель роли.

Наверное, косвенно, это в тему марафона «Я - Меняюсь» - мечтай, гори, и однажды придешь к желанному. Но главное: никогда не ограничивай себя - не смогу, не получится, нет таланта, не для меня, я человек простой и прочие самоуничтожения…

Ты - Человек! Венец творения, созданный по Образу и Подобию, а значит - тебе доступно - ВСЕ! Мечтай, ставь задачу и достигай!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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