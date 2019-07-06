Иван Купала на Алтае – 2019: где отметить праздник

Семейный парк развлечений «Арлекино»

Адрес: Георгия Исакова, 149а

7 июля в 14.00 гостей парка будут удивлять веселой шоу-программой, хорошей музыкой и водными испытаниями. Также здесь пройдут выступления барнаульских артистов, конкурсы с множеством призов и профессиональная фотосессия. Организаторы мероприятия отмечают, что «вишенкой на торте» в этот день станет пенная вечеринка для всех гостей парка.

Барнаульский парк «Лесная сказка»

Адрес: Энтузиастов, 12

В парке «Лесная сказка» Купальскую ночь начнут отмечать вечером 6 июля. Мероприятия, посвященные дню Ивана Купалы, пройдут с 21.00 до 23.00. В субботний вечер барнаульцев ждут концертная программа от «Русского камерного оркестра», водные забавы, мастер-класс по плетению венков из папоротника, шалаш предсказаний. А на закате для жителей краевой столицы пройдет огненное шоу и хоровод силы.

Развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость»

Адрес: Социалистический, 97

7 июля в 12.00 «Барнаульская крепость» приглашает барнаульцев в пиратское путешествие. В этот день для гостей парка подготовили шоу гигантских мыльных пузырей, развлекательную программу, водяную битву и множество сюрпризов.

Семейный парк развлечений «Солнечный ветер»

Адрес: Ленина, 152в

Барнаульцев 7 июля в парке «Солнечный ветер» будет ждать Золотое шоу. С 13 часов для горожан проведут новую интерактивную программу с различными розыгрышами и конкурсами. Каждый посетитель получит морю позитивных эмоций и сможет выиграть памятный приз.

Долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье»

Адрес: Село Алтайское, улица Заозерная, 2

В ночь на 7 июля для всех желающих проведут Купальскую ночь. Гостей угостят традиционным десертом-кулагой, научат плести венки и развеселят знаменитой забавой - прыжками через костер. Развлекать пришедших будет кавер-дуэт «Философия Звука» из Екатеринбурга. Также все желающие смогут искупаться в чистых холмогорских прудах. Начало празднества в 20 часов.

База отдыха «Русский дом»

Адрес: Село Язово, улица Нагорная, 1

На берегу Чумыша у лесной избушки Бабы-Яги будут веселиться целых три дня подряд, с 5 по 7 июля включительно. Взрослых ждут славянская гимнастика, женские молодильные практики, собирание трав, плетение венков, метлы-обереги, веселые хороводы. Без внимания не останутся и дети. Для них подготовили в праздник Ивана Купалы дневные игровые программы по мотивам русских народных сказок. А по вечерам всех ждут концерты от народной исполнительницы.