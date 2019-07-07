2019-07-07T10:31:17+03:00
Общество

Долговременная аномальная жара пришла на Алтай

В регионе ожидается до 34 градусов тепла
Анна СЕМИНА
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Жара продержится в Алтайском крае как минимум неделюЖара продержится в Алтайском крае как минимум неделюФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайский край пришла долговременная аномальная жара, которая может продлиться несколько недель.

По данным Алтайского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается аномальная жара. Как минимум до 11 июля в крае температура будет подниматься до плюс 30 градусов. В связи с этим сохраняется высокий класс горимости: в западных районах – четвертый, а в Угловском районе – чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости.

- По 11 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода максимальными температурами воздуха плюс 30 градусов и выше, - добавляют синоптики.

Помимо этого, согласно предварительному прогнозу, в Барнауле в предстоящую неделю будет от +26 до +34 градусов и без осадков. В такие периоды сотрудники МЧС призывают не разводить костры на отдыхе и на дачных участках. Также категорически запрещено бросать непотушенные спички и сигареты в траву.

Чтобы не перегреться, находясь на улице, стоит отдать предпочтение одежде светлых оттенков. Не стоит пренебрегать головным убором. Он позволит избежать солнечный удар.

- Пейте больше воды. По возможности прячьтесь от солнца, - советуют в МЧС.

Если вдруг заметите, что какой-то человек получил солнечный удар – отнесите его в тень, желательно на сквозняк (если это возможно). Дайте ему выпить воды, тело протрите влажной тканью и, конечно же, позвоните в скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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