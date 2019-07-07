2019-07-07T07:31:01+03:00
Происшествия

Олимпиада на костях: На Алтае во время подготовки к соревнованиям сделали страшную находку

Тракторист выкопал на берегу озера обезглавленные человеческие трупы
Анна СЕМИНА
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Тракторист выкопал четыре трупаТракторист выкопал четыре трупаФото: Анна СЕМИНА
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29 и 30 июня в селе Комарском Алтайского края должна была состояться 40-я олимпиада сельских спортсменов Заринского района. Однако еще до открытия событие было омрачено страшной находкой.

В селе шли последние приготовления. Осталась самая малость – завести песок для места для прыжков в длину. Организаторы не долго думая направили технику на берег Займища.

- Так прозвали озерцо, бывшее когда-то, вероятно, старицей Чумыша, - пишет издание «Знамя Ильича».

Местный житель раз зачерпнул ковшом трактора… Два… И тут на дне увидел то, от чего холодок прошелся по спине – кости. Человеческие! Мужчина тут же бросил работу, позвонил в сельсовет, а уже оттуда администрация связалась с полицией.

Стражи правопорядка, прибывшие на место происшествия обнаружили четыре скелетированных трупа без голов.

- Кому принадлежат кости и сколько лет они пролежали в песке, предстоит выяснить следователям и экспертам в ходе расследования, - добавляет источник информации.

Для того чтобы определить, что произошло с погибшими, придется провести несколько сложных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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