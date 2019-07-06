«Крик души!»: алтайский фотограф пристыдила туристов-вандалов

Известная фотограф Светлана Казина, которая живет в Горном Алтае, 5 июля в своих соцсетях выложила шокирующие видео с Каракольских озер. Подборку последствий после туристов-вандалов она подписала: «Крик души».

- Как всегда всё безумно красиво, кряжистые вековые кедры, изумрудные озёра с хрустальной водой, водопады и ручьи, дикие пионы и купава, но удручает вид тропы, несмотря на то, что это всего лишь начало туристического сезона. Что же будет дальше?! Туалетная бумага, влажные салфетки, прокладки, сорванные и выброшенные редкие цветы, - подписывает увиденное Светлана.

Фото: скриншот с видео со страницы в соцсетях Светланы Казиной

На кадрах также видно, что на коре некоторых деревьев туристы вырезали «забавные» рисунки ножом. От увиденного фотограф пришла в настоящий ужас.

- Девочки, фотографируйтесь присев к цветам, а не срывая их! Мальчики, парнишечки, мужики, мне надо показывать силу свою молодецкую, вырезая на деревьях письмена и картины! Не вешайте ленты на деревья и кустарники! Особенно в виде носовых платков, салфеток, носков и прокладок! – добавляет алтайский фотограф.

Фото: скриншот с видео со страницы в соцсетях Светланы Казиной

Казина добавляет, что подобные поступки не останутся безнаказанными. В карму сполна вернется каждому. Фотограф также призывает всех относится к природе бережнее.

К слову, гневный пост известного фотографа вызвал бурю эмоций у жителей Алтайского края. За несколько часов Светлану в комментариях поддержали более 200 человек.

- Светлана, вы не одна! Я смотреть не могу спокойно ваши видео про загрязненную землю прекрасного Алтая и не только его. Мы с мужем всегда в машине возим теперь перчатки и мешки для мусора, это хоть как-то мне помогает быть спокойно за городом, на природе, - написала в комментариях под постом одна из подписчиц фотографа Елена.