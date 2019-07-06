Опасные забавы: в Барнауле будут задерживать детей, обливающих машины в Иван Купала

Всех несовершеннолетних, которые будут обливать машины 7 июля (в честь праздника) отдадут в полицию. Об этом жителей краевой столицы предупреждает Госавтоинспекция Барнаула.

7 июля в России ежегодно отмечают день Ивана Купала. По традиции в этот день принято водить хороводы, прыгать через костер и конечно же обливаться водой. От этой веселой забавы не могут отказаться прежде всего дети. Поэтому во избежание аварий на дорогах, а также конфликтов Госавтоинспекция Барнаула будет ловит несовершеннолетних разбойников.

Так детей, обливающих автомобилистов и не реагирующих на замечания сотрудников ГИБДД, будут отводить в отделы по делам несовершеннолетних. После этого будут вызывать их родителей и составлять протокол о правонарушении за ненадлежащий надзор за ребенком.

К слову, жителей Барнаула просят обращаться в дежурную часть ГИБДД если они станут свидетелями подобного инцидента. Сделать это можно по телефонам 391−090 и 393−555. После звонка на место «происшествия» будут высылать экипаж и принимать меры.

Также сотрудники полиции призывают всех родителей провести беседу со своими детьми и объяснить им, что такие забавы у дороги опасны. А несовершеннолетних просят не провоцировать конфликты и не допускать неприятных ситуаций. Обливаться стоит только по взаимному согласию.

Напомним, «Комсомолка» составила список мест, где можно отметить день Ивана Купала. Жителей Алтайского края ждут концерты, веселые конкурсы, водные забавы и подарки.

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