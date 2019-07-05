С шашкой наголо: Ансамбль «Алтай» репетирует постановку к 100-летию Михаила Калашникова

Уже около недели артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая репетируют новую программу. Она приурочена к 100-летию Михаила Калашникова и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

От казаков до Калашникова

- Мы выиграли грант губернатора Алтайского края в сфере культуры и теперь готовим патриотическую программу. Она будет называться «Доблесть и честь», но пока это рабочая версия, - рассказывает Елена Березикова, главный балетмейстер государственного ансамбля песни и танца «Алтай». - В ней мы попытаемся раскрыть понятие любви к Родине, охраны границ в Алтайском крае. Все-таки Михаил Тимофеевич создал свое оружие с одной целью – защищать рубежи нашей родины. Мы решили оттолкнуться от этой идее и к 75-летию Победы рассказать о героях, рожденных на алтайской земле.

Репетиция новой постановки ансамбля "Алтай"Фото: Анна СЕМИНА

История постановки берет начало с Бикатунской крепости, которая охраняла южные рубежи страны. Она была создана по указу Петра I.

- В каждой своей программе мы стараемся не повторяться. Поэтому каждая имеет свое «лицо». Если сталкиваемся с каким-то аутентичным материалом – стараемся обращаться к первоисточнику, чтобы это было правдоподобно. Так как нашу крепость охраняли казаки, призванные с Кубани, то нам пришла идея обратиться к настоящему казаку, тем более что мы с ним уже знакомы, - говорит балетмейстер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/718474" frameborder="0"></iframe> Репетиция новой постановки ансамбля "Алтай".Автор: Анна СЕМИНА

Речь, конечно же, идет о Николае Усе – бывшем солисте Кубанского казачьего хора. Заслуженный артист РФ уже работал с «Алтаем», поэтому с удовольствием принял приглашение еще раз посетить Барнаул. Чтобы максимально глубоко погрузиться в тематику, Николай Борисович даже посетил музей Бианки в Бийске.

- Мы вместе с ним изучали материалы, он очень трепетно относится к казачеству и ко всему, что касается его родной культуры, - признается Елена Валерьевна.

Репетиция новой постановки ансамбля "Алтай"Фото: Анна СЕМИНА

Только искры летят

Говоря о юбиляре – Михаиле Калашникова, балетмейстер «Алтая» отмечает, что, несомненно, какие-то элементы из его жизни будут. Только что именно – пока секрет даже для самих артистов.

- Конечно, мы будем говорить про его главное изобретение, но помимо автомата у Калашникова еще очень большой арсенал научных и военных изобретений, - рассказывает Елена Березикова. - В каком виде мы это преподнесем – мы пока не знаем. Это все рождается в процессе создания. Иногда идея витает в воздухе и приобретает неожиданные для себя рамки. Но вряд ли группа артистов выбежит с автоматами в руках и начнет стрельбу. Так пугать зрителя мы точно не будем.

Репетиция новой постановки ансамбля "Алтай"Фото: Анна СЕМИНА

Зато будут шашки. Нет, не дымовые – казачьи. И даже не деревянные. Металлические – все по-настоящему. И почти, как натуральные – аж искры разлетаются

- Даже пара шрамов и синяков есть, но это нормально. Рабочий процесс. Репетируем, - отшучивается один из солистов ансамбля.

Кстати, с шашками номер исполняют не только мужчины, но и девушки. Для них это настоящее испытание. Все же не самый привычный «инвентарь», да к тому же довольно тяжелый.

Репетиция новой постановки ансамбля "Алтай"Фото: Анна СЕМИНА

- Наша солистка Ольга Епифанова сначала долго не могла привыкнуть к весу шашки, но потом втянулась. Ее партнеры говорят, что на второй репетиции почувствовали, что она в постановочный удар вкладывает всю силу. А как ей ответишь? Это же девушка, - улыбается балетмейстер.

А еще будут слегка шуточные номера, но они тоже в процессе создания. Увидеть результат работы можно в октябре 2019 года.

Репетиция новой постановки ансамбля "Алтай"Фото: Анна СЕМИНА

Репетиция новой постановки ансамбля "Алтай"Фото: Анна СЕМИНА