2019-07-02T15:48:45+03:00
Общество

Гороскоп затмений: у каких знаков зодиака произойдут кармические перемены

Астропрогнозом делится алтайский парапсихолог Лариса Алексеева
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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2 июля 2019 года в 22. 24 (по Москве) произойдет полное солнечное затмение.2 июля 2019 года в 22. 24 (по Москве) произойдет полное солнечное затмение.Фото: Олег УКЛАДОВ
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2 июля 2019 года в 22. 24 (по Москве) произойдет полное солнечное затмение. Что характерно, данное затмение будет не единственным этим летом. 17 июля случится еще и лунное затмение. События, наши поступки и решения, которые мы примем и совершим в период этого коридора затмений, могут кардинально изменить жизнь.

- Летние затмения будут очень судьбоносными и принесут в жизнь грандиозную встряску и долгожданные перемены в судьбах миллионов людей, - говорит барнаульский парапсихолог, основатель школы эзотерики Лариса Алексеева. - Многим фортуна подарит шанс изменить к лучшему свои финансы, отношения, дом и карьеру. И тут важно не держаться всеми силами за старое и ненужное, а открыться навстречу переменам и новым возможностям.

О том, в каких сферах ждать перемен каждому знаку зодиака – в подробном гороскопе затмений от Ларисы Алексеевой.

- Судьбоносные затмения принесут серьезные изменения в жизнь каждого человека. Но перемены не будут мгновенными. Эти перемены будут происходить в течение полутора лет! Я желаю всем, чтобы они были счастливыми! – говорит Лариса.

Овен

Затмение произойдет в доме вашего рода, недвижимости. Вы можете встречаться с родственниками, покупать недвижимость, думать о переездах. Счастливые шансы будут в личных отношениях: свадьбы, рождение детей и т.д. А также вы можете решиться на перемены в карьере.

Телец

Затмение будет в доме каждодневных забот и дел, всевозможных обучений, курсах. Вы можете продать или купить автомобиль. Будете больше общаться с вашими братьями и сестрами. Пойдете на курсы, чтобы освоить новую профессию. Возможно, откроете небольшое дело совсемстно с родными.

Близнецы

Затмение в денежном доме. Вы можете начать больше зарабатывать или захотите сменить работу, на более оплачиваемую. Возможно получение каких-либо выигрышей. Главное, вы начнете ощущать мощный личностный рост и будете работать над собой и своим мировоззрением.

Рак

Самый главный знак в этом затмении! У вас могут происходить самые сильные кармические перемены во всех сферах жизни. Вы начнете менять свою внешность, будете думать о том, как воспринимают вас окружающие. У вас могут родиться идеи по изменению всей своей жизни. Ждите серьезных положительных трансформаций вашей жизни!

Лев

Затмение произойдет в доме внутренних трансформаций. Это затмение принесет вам окончание каких-то сдерживающих факторов. Вы, наконец, получите возможность сдвинуть свои дела с мертвой точки. Возможны переезды, получение важных документов и крупные покупки. Возможно увлечение психологией и эзотерикой. Однако, будьте осторожны в плане здоровья и юридических дел.

Дева

У вас затмения происходят в социально-успешном доме. Можете продвигать себя в интернете, выступать на публике, внедрять новшества в свою карьеру. Большие возможности в социальном плане, повышение в карьере, помощь и общение с друзьями.

Весы

У вас затмение происходит в доме высоких целей, карьеры. Вы можете получить повышение в карьере, может измениться социальный статус на более высокий. Сможете заняться политикой или обретете высокопоставленных покровителей. У вас получиться начать свое дело или сменить работу на более высокооплачиваемую.

Скорпион

Затмение будет происходить в доме ваших путешествий и зарубежных связей. Возможны переезды за рубеж, знакомства с иностранцами, деловые партнерства с людьми издалека. Получение высшего образования, работа и путешествие в дальние страны.

Стрелец

Для вас затмение затронет крупные денежные дела, а также тайные эзотерические знания. Вы будете чувствовать все на интуитивном уровне. Увлечетесь эзотерикой, будете понимать свои сны или предчувствовать события, заинтересует психология. Возможно получение наследства, крупных сумм денег, а также возможны крупные приобретения, выплаты и т.д. Однако, не рискуйте напрасно ни здоровьем, ни деньгами.

Козерог

На вас затмение будет влиять также сильно, как и на Раков. У вас оно будет происходить в доме личного и делового партнерства. Многие из вас познакомятся с будущим мужем или женой, создадут семью, зарегистрируют отношения. А также возможно зачатие и рождение детей. Вы сможете найти партнеров по бизнесу или откроете новый бизнес с новыми партнерами.

Водолей

У вас затмение будет в доме работы и здоровья. Вы будете искать новые направления в работе, а возможно и смените работу. Вас будет волновать здоровье и вы будете чаще посещать больницы, заниматься профилактикой заболеваний. Сможете внедрять новые привычки в свою жизнь, которые пойдут на пользу организму. Многие Водолеи обзаведутся домашними животными.

Рыбы

Для вас затмение будет в доме радости, любви, творчества. У многих завяжутся красивые и романтические отношения. Вас посетит влюбленность. Можете получить радостное известие о рождении детей у вас или у ваших близких. Многие из вас увлекутся творчеством, которое может принести в будущем успех. Вам будет везти во всем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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