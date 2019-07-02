2019-07-02T12:12:10+03:00
Общество

«Ой, я под себя мочусь»: на Youtube появилось разоблачительное видео с алтайским прокурором в главной роли

Правоохранитель ведет себя очень непотребно, показывая запрещенные немецкие жесты
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Правоохранитель ведет себя очень непотребноПравоохранитель ведет себя очень непотребно
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На популярном хостинге Youtube неизвестный выложил видеозапись, где мужчина в нетрезвом виде ведет себя крайне непотребно и показывает немецкий жест приветствия. По словам автора видео, это прокурор из аппарата алтайского ведомства. Однако пока эта информация не подтверждена.

Прокурор.Источник:https://www.youtube.com/watch?v=jcAAAEvFX9c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR27oI8bF1PnXLfXyGHxNnY8KmhKJqXGntVB-sxNw0EgQnA3GvfEr29E4bQ

На первых кадрах ролика представлено фото якобы Сергея Александровича Янголя. В настоящее время, как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в отделе кадров алтайской прокуратуры, Янголь работает в аппарате региона в должности прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ.

Далее автор крупным шрифтом приводит вырезку из статьи 40.4 «Присяга прокурора» Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которой мужчина клялся «дорожить своей профессиональной честью, быть образцом моральной чистоты и скромности, приумножать лучшие традиции прокуратуры».

Сразу же после этого автор дает контрастную сторону той самой моральной чистоты. Действие разворачивается в частном доме. Компания нетрезвых людей смеются над мужчиной, который, ползая на коленях, держит что-то на уровне бедер. Причем в ролике отчетливо слышно слово «прокурор». Контекст из-за шумной обстановки неясен.

- Ой, я под себя мочусь, - говорит герой видеоролика.

Далее презентуется фото, на котором тот же мужчина изображает немецкий жест приветствия, который считается запрещенным в рамках законодательства.

По мнению автора ролика, «он [С.А.Янголь] должен осознавать, что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры».

- А вы что скажете, товарищ генеральный прокурор РФ, - обращается автор, по всей видимости, к вышестоящему руководству алтайского прокурора.

Корреспондент «Комсомолки» обратилась в прокуратуру Алтайского края, но оперативно получить комментарий по данному поводу не удалось. В ведомство направлен официальный запрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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