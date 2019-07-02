Видео НЛО в Барнауле: уфологи засняли в небе два необычных летающих объекта

Сегодня, 2 июля, отмечается День уфолога – это специалисты, которые фиксируют и изучают явления, не имеющие логического объяснения. Как правило, это неопознанные летающие объекты.

Алтайские уфологи

В существование внеземной цивилизации обычно верят люди, которые непосредственно столкнулись с необъяснимыми явлениями, или те, кто изучают космос. В Алтайском крае в уфологию подались бывшие летчики и сотрудники планетария. Корреспондент «Комсомолки» поговорил со специалистом в этой области, который лично побывал в экспедиции на Молебском (М-ском) треугольнике – первой аномальной зоне, которую еще в 1989 году обнаружили в СССР.

- Пусть эта тема уже исписана десятки, а может и сотни раз, она остается самым главным опытом множества исследователей, которым посчастливилось отправиться в экспедицию. В то время произошел контакт третьей степени, когда люди вблизи увидели космический корабль, это перекрывает любые фотографии, видеозаписи, которые я видел в дальнейшем, – утверждает уфолог Михаил Макаров.

Свежее НЛО-пришествие

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/717891" frameborder="0"></iframe> НЛО-Барнаул.Автор видео: Александр Швец

С тех пор Михаил стал активно исследовать небесное пространство. Вместе с бывшим летчиком Александром Швецом и другими единомышленниками они отправлялись в экспедиции по всей России. Алтайский край считается активной аномальной зоной, уфологи прозвали его «местом силы». В регионе появлялись и рисунки на полях, и странные круги в небе над Барнаулом в 2014 году.

Одним из самых свежих «пришествий» инопланетян отмечают свечение, которое засняли уфологи в Барнауле 21 июня в 5.00. На видео - два светящихся объекта, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга, а затем один из них скрывается за многоэтажкой. Уфологи утверждают, что в это время в небе не должно быть самолетов. Единственный рейс, который мог бы оказаться в этой зоне - Москва – Барнаул, но второй объект объяснить логически никак не удается.

Странные существа

В 2017 году жители села Ело из Республики Алтай сообщали о трех небольших существах, которые появились около местной реки и общались «женскими» голосами. Следующим утром там обнаружили круг из подтаявшего льда и решили, что на этом месте приземлялся летальный аппарат. Все эти события происходят на Алтае не просто так. Эксперты области связывают аномальную активность с близостью к космодрому «Байконур» и множеством пустующих зон в предгорье, где редко ступает нога человека. Но далеко не все заснятые явления связывают с инопланетянами.

- Люди, которые случайно натыкаются на непонятные вещи, часто придумывают себе конспирологические теории. Но зачастую это рукотворные вещи. Китайские шарики, самолеты, вертолеты или квадрокоптеры. Всего в 1-5% видео, которые мы получаем, можно разглядеть признаки внеземной активности, - рассказывает уфолог Михаил Макаров.

Самые запоминающиеся случаи появления НЛО на Алтае

2001 год – шар над аэропортом. Тогда в Барнауле над аэродромом завис непонятный объект, из-за него экипаж самолета отказался взлетать. Через полчаса, когда шар исчез, работа аэропорта восстановилась.

2014 год – круги на полях. Агрономы сообщили о продавленных участках в пшеничном поле, которые не складывались в единую картинку. Однако позже местные жители сошлись на том, что посадки придавило ветром.

2017 год – ноябрьское происшествие в селе Ело, когда местные сообщили о странном круге на озере и трех существах.

2018 год – в январе и октябре жители Барнаула сообщали о ярком шаре, который хаотично двигался в ночном небе, он поднимался по диагонали и приостанавливался в воздухе.

2019 год – два НЛО ранним утром в районе ул. Балтийской. Один объект точно не мог быть самолетом.

Кстати

Из истории уфологии

Дату международного Дня уфолога связывают с тем, что предположительно в начале июля 1947 года в пустыне около городка Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Население разделилось на два лагеря: тех, кто верит в существование «зеленых человечков» и тех, кто в этом сомневается. Примечательно, что в тот далекий год спецслужбы США засекретили все материалы этого дела. Благодаря этому факту в городок ежегодно съезжаются туристы, а «НЛО-индустрия» приносит в бюджет около 5 миллионов долларов.

До сих пор уфологию не считают наукой, и даже исследователи с грустью говорят о том, что эта область еще не один десяток лет будет развиваться только за счет энтузиастов и НЛО-романтиков.

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Вдоль Змеиногорской трассы в 25 км от Барнаула наблюдаем с друзьями НЛО, объект переливается разными цветами и хаотично двигается в воздухе из стороны в сторону на высоте птичьего полёта, на протяжении примерно уже получаса. Кто-нибудь ещё видит это?(подробнее).