Расписание электричек изменится в Алтайском крае

В Алтайском крае с 10 июля меняется расписание движения некоторых пригородных электричек. В частности, корректировка во времени следования составит от двух до 52 минут.

Как сообщают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, изменения произойдут в расписании 22 поездов.

С 10 по 20 июля:

– №6025 Красный Боец – Барнаул (ежедневно): отправление в 5.19 (без изменений), следование по станциям на участке Повалиха – Барнаул на 12 минут раньше, прибытие в 7.16 (на 12 минут раньше);

– №6006 Барнаул – Красный Боец (ежедневно): отправление в 6.27 (на три минуты позже) прибытие в 8:24 (на три минуты позже);

– №6101 Депо – Барнаул (по рабочим дням): отправление в 7.06 (на пять минут позже), прибытие в 7.45 (на пять минут позже).

С 10 июля по 10 августа:

– № 6016 Барнаул-Черепаново (ежедневно): отправление в 15.06 (без изменений) прибытие в 17.46 (на три минуты позже);

– № 7101 Черепаново-Барнаул (ежедневно): отправление в 19.06 (раньше на три минуты) прибытие в 21.14 (без изменений).

С 11 по 21 июля:

– №6005 Красный Боец – Барнаул (ежедневно): отправление в 10.15 (на десять минут позже) прибытие в 12.10 (на десять минут позже).

С 11 по 20 июля:

– №6234 Барнаул – Аламбай (ежедневно): отправление в 20.47 (без изменений), прибытие в 00.31 (на пять минут позже);

– № 6007 Черепаново-Барнаул (ежедневно): отправление в 11.13 (раньше на три минуты) прибытие в 13.51 (на две минуты позже).

С 12 по 20 июля:

– №6233 Аламбай – Барнаул (ежедневно): отправление в 3.16 (без изменений), прибытие в 7.07 (на две минуты позже);

– №7105 Заринская – Барнаул (по рабочим дням): отправление в 6.50 (без изменений), прибытие в 8.27 (на две минуты позже);

– №6222 Барнаул – Тягун (ежедневно): отправление в 6.59 (без изменений), прибытие в 10.19 (на пять минут позже);

– №6229 Заринская – Барнаул (ежедневно): отправление в 8.40 (без изменений), прибытие в 10.49 (на 2две минуты позже);

– №6224 Барнаул – Заринская (ежедневно): отправление в 8.32 (без изменений), прибытие в 10.41 (на пять минут позже);

– №6226 Барнаул – Артышта-II (ежедневно): отправление в 9.46 (без изменений), прибытие в 14.07 (на пять минут позже);

– №6225 Артышта-II – Барнаул (ежедневно): отправление в 15:55 (без изменений), прибытие в 20.15 (на две минуты позже);

– №6221 Тягун – Барнаул (ежедневно): отправление в 12.31 (без изменений), прибытие в 15.52 (на две минуты позже);

– №6227 Заринская – Барнаул (ежедневно): отправление в 14.32 (раньше на восемь минут), прибытие в 16.41 (раньше на шесть минут);

– №6230 Барнаул – Заринская (ежедневно): отправление в 14.21 (на 23 минуты позже), прибытие в 16.31 (на 29 минут позже);

– №7106 Барнаул – Аламбай (ежедневно): отправление в 17.15 (без изменений), прибытие в 20.32 (на восемь минут позже);

– №6769 Аламбай – Заринская (ежедневно): отправление в 21.02 (на восемь минут позже), прибытие в 22.40 (на восемь минут позже);

– №6232 Барнаул – Заринская (ежедневно): отправление в 18.10 (без изменений), прибытие в 20.18 (на пять минут позже);

– №7009 Бийск-Барнаул (ежедневно): отправление в 17.30 (без изменений), прибытие в 20.25 (на две минуты позже).

В дни 11, 13, 15, 19, 21, 31 июля, а также 3, 4, 5, 7, 9 августа изменяется расписание электропоезда №7102 Барнаул – Черепаново. Отправление 8.42 (позже на 42 минуты), прибытие в 10.49 (позже на 52 минуты).

В дни 12, 14, 16, 18, 20, 30 июля, а также 1, 2, 6, 8 августа изменяется расписание электропоезда №7102 сообщением Барнаул – Черепаново. Отправление 8.00 (без изменений), прибытие в 10.00 (позже на три минуты).

Дополнительную информацию можно получить в пригородных кассах, по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.