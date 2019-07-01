Гороскоп 1-7 июля 2019 года: чтобы пришли приятные перемены, избавьтесь от лишнего и ненужного

Неделя с 1 по 7 июля 2019 года будет непростой. Дело в том, что 2 июля 2019 года в 22. 24 (время мск) произойдет полное солнечное затмение, которое для многих окажется судьбоносными. Многим жизнь преподнесет определенный экзамен.

- Небесные силы будут подталкивать вперед, к решительным действиям. И если вы предпочтете отмолчаться и отсидеться на галерке, то на поверхность полезут внутренние конфликты, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева. – Поэтому я советую засучить рукава и разгрести завалы всего лишнего, ненужного, изжившего себя, чтобы расчистить место для притока свежих чистых энергий, идей, обновленных отношений.

О том, что же в первую неделю июля ждет представителей всех знаков зодиака – в прогнозе Веры Топчеевой.

Овен

Овнам следует сосредоточиться на активности и осознанности своих действий, сейчас не время пребывать в лености, даже при успешном ведении деятельности, можно выйти на лучший результат, неделя богата на любовные похождения и романтические встречи.

Телец

Тельцы пребывают в благодушном настроении и комфорте, общение с близкими, душевные встречи, приятные поездки отодвинут рабочий процесс на вторые позиции, давая место чувствам и эмоциям, хотя их энергии и возможностей хватит на любой задуманный проект.

Близнецы

Близнецов будут занимать вопросы прибыли и перспектив, многие возникающие ситуации приходится решать быстро, учитывая все нюансы, такая оперативность вкупе с природной гибкостью, приведут к вполне приятным результатам.

Рак

Раки могут оказаться темными лошадками даже для себя самих, решительная и дерзкая позиция позволит добиться внимания оппонента, а при четком осознании своих желаний и целей смогут улучшить профессиональные навыки и выйти на другой уровень.

Лев

Львам предоставлен шанс на повышение авторитета и заключение успешных сделок, активная позиция и умение привлечь к себе внимание принесет успех в предпринимательской деятельности, важно быть готовым к нетривиальным решениям.

Дева

Девам стоит расширить горизонты своей деятельности, видение перспективы проектов позволит не зацикливаться на мелочах, а воспользоваться своими талантами и мастерством, и вместе с единомышленниками добиться поставленных целей.

Весы

Весы оценивают перспективы и шансы на успех, особо не слушая других и оставаясь при своих интересах, сейчас не время идти на поводу чужих мнений и сомнительных предложений, предоставляется возможность существенно приблизить цель.

Скорпион

Скорпионам на руку прилив энергии и сил, не ведая преград, они способны к решению любых проблем, а личная ответственность и планомерность действий позволят трансформировать не только сферу бизнеса, но и взаимоотношения с близкими людьми.

Стрелец

Стрельцы осваивают новые горизонты, им предоставлены возможности начать учебу, освоить профессиональные навыки, взяться за весомые проекты, главное, действовать без долгих размышлений, а успех не заставит себя ждать.

Козерог

Козерогов ожидает период перемен, придется пересмотреть некоторые жизненные принципы, укрепить свои позиции и уверенно шагать в будущее, в погоне за материальным не забывать и о духовной стороне происходящего.

Водолей

Водолеям предстоит взвесить свои силы и определиться с целями, прежде чем начать действовать, фортуна преподнесет нужные обстоятельства и весомую поддержку, а личная инициатива и рациональный взгляд приведут к успеху.

Рыбы

Рыбы смогут добиться желаемого благодаря приливу сил и положительных эмоций, сейчас не время манипуляций и самоедства, предпринимательская деятельность открывает новые перспективы, а друзья готовы протянуть руку помощи.