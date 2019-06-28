Как я сдавал нормы ГТО

Причин взяться за нормы ВФСК «Готов к труду и обороне» было две. Первая — мой возраст. В 35 лет захотелось проверить уровень физических возможностей. Вторая — ежегодная диспансеризация. В марте терапевт в очередной раз грозно посмотрел на меня:

- У вас 6 килограммов лишнего веса, талия 94 см (норма меньше 90 – прим. авт). Продолжите в том же духе - станете чаще к нам приходить.

Надо сказать, лишний вес у меня лет пять. Но почему-то только в этом году слова Натальи Николаевны произвели эффект. В общем, решил «подтянуть физику», а чтобы интерес не пропал придумал цель - выполнить нормы ГТО. Об успехах и сложностях, с которыми сталкивался на пути к знаку, я рассказывал в онлайн-дневнике.

Сдачу нормативов ГТО принимает строгая комиссияФото: ПЕРШИН ЮРИЙ

1 апреля 2019 года. Успеть за 275 дней.

Готов ли? Настало время и мне ответить на этот вопрос. Первый шаг сделан - сегодня стал участником Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:

1. Зарегистрировался на сайте #ВФСКГТО(www.gto.ru): заполнил анкету, прикрепил фотографию, получил доступ к личному кабинету и УИН (20 минут);

2. Получил у терапевта допуск к выполнению норм (2 дня, включая запись к врачу);

3. В городском центре ГТО (ул. Молодежная,2) заполнил заявку на прохождение тестирования, согласие на обработку данных (20 минут).

До конца года мне предстоит пройти испытания VII ступени (35-39 лет). Обязательные (4): бег на 30 или 60м, бег на 3000м, подтягивание, наклон вперед. По выбору (4): прыжок в длину, метание снаряда весом 700г, бег на лыжах или кросс 5 км, плавание 50м, туристический поход 10 км (!). Почти все испытания требуют уложиться во время.

Р.S. До конца отчетного периода осталось: 275 дней

На бронзовый значок за плавание нужно было 50 метров преодолеть за 1,2 мин, на серебряный — за 1,5 мин, на золотой — за минутуФото: ПЕРШИН ЮРИЙ

17 апреля. Пластанулся, но флот не опозорил

Плавание — испытание, с которого решил начать выполнение нормативов ГТО. О месте и времени приема меня заранее по воцапу оповестил городской Центр тестирования ГТО. Признаюсь, опоздал к началу крепко. На час. Может, и к лучшему! Когда пришел в бассейн, дорожку для плавания покидал последний участник испытания. Оставалась надеть очки и показать класс.

На бронзовый значок нужно было 50 метров преодолеть за 1,2 мин, на серебряный — за 1,5 мин, на золотой — за минуту.

- Как собираетесь стартовать? - спросил судья

- А как рекомендуете?

- Обычно с тумбы ныряют.

С тумбы - значит, с тумбы. Знать бы, чем обернется такой конформизм... Судья свистнул, я прыгнул. В воду вошел одновременно всеми частями тела. Пластанулся, короче. В груди сразу стало горячо. На рефлексию времени не было, руки и ноги включились в работу.

Пока плыл, пытался вспомнить, когда последний раз нырял головой вперед. Вспомнил 11 класс, крутой левый берег, речку Черемшанку...

Едва флешбэк погас, руки коснулись борта бассейна. Судья склонился надо мной и показал цифру 37 на секундомере! К судейскому столику я подошел с большим красным пятном на груди и чувством выполненного долга.

В бассейне «Обь» в этот день тестирование прошли 17 человек. Быстрее остальных дистанцию преодолел кандидат в мастера спорта Данил Н. с результатом: 29 секунд. Самый неторопливый участник 50-метровку проплыл за 1 минуту 15 секунд.

P.S. Если давно не прыгали с тумбы, то стартуйте с воды. Перед контрольным совершите тренировочный заплыв, разогрейте мышцы.

24 апреля. Гибкость и прыткость. Испытания в деловом стиле.

Документы для сдачи норм ГТОФото: ПЕРШИН ЮРИЙ

Утром забыл бросить в сумку спортивный костюм. Кроссовки тоже. Спохватился, когда подошел к городскому Центру тестирования #ГТО.

Здесь мне предстояло пройти два испытания. Обязательное — наклон вперед, по выбору - прыжок в длину. Риска моментально обозначилось тоже два: завалить попытку из-за тесной одежды, порвать рубашку и брюки. Отступать, решил, не по-спортивному.

- Первый наклон делается свободно, второй - с усилием, третий - с максимальным усилием. В зачет идет последняя попытка, - инструктировала перед испытанием «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» заместитель директора Центра Татьяна Цепенок.

Рубашку сделал навыпуск, расстегнул почти все пуговицы, закатал рукава. Меры принесли успех. Растянулся до «+ 12 сантиметров»

- Это золото, - констатировал судья.

В VII ступени ГТО золотой значок присуждается за наклон +10 см, серебряный +4, бронзовый +2.

К тесту «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» приступал с легкой тревогой. Во-первых, доктор нашел у меня 6 килограммов лишнего веса. Во-вторых, последний раз прыгал на оценку в средней школе.

Думай - не думай, а действовать надо. Короче, оттолкнулся, полетел. Приземлился выше черты «230». Считай, удачно! Золотой значок в этом испытании присуждается за 225 см, серебряный — за 205, бронзовый — за 195.

Прыгал, естественно, босиком. По словам судьи, если бы исполнил попытку в спортивной обуви, приземлился бы дальше. Проверю справедливость этих слов на городском фестивале ГТО!

В моей копилке 3 испытания. Осталось пройти 5. Самыми трудными считаю бег на 3 км и «подтягивание» (10 раз на золото). Тренировать бег не начинал, на перекладине пока подтягиваюсь 9 раз.

P.S. Кепку «ГТО» надел, чтобы прическа не отвлекала от просмотра фотографий)

13 мая. Граната учебная

На стадион «Лабиринт» пришел с уверенностью, что метну хорошо. Правда, гранату в руках никогда не держал. Инсайт, не иначе.

После построения школьники и студенты отправились сдавать бег, я - в сектор для метания. К моему приходу газон уже был размечен, спортивные снаряды разложены по весу, судьи заняли позиции.

Поскольку других испытуемых в секторе не было, мне позволили сделать несколько тренировочных бросков. Пристрелка помогла подобрать оптимальную скорость разбега, траекторию полета гранаты.

- Золотой знак отличия в этом виде испытания дается за результат 34 метра, серебряный - 29, бронзовый -27, - сообщил судья, увидев, что я готов совершить зачетную попытку.

В итоге мне удалась серия: 35м-36м-39м. В протокол записали лучший бросок. Дальше в тот день спортивный снаряд весом 700 граммов смог бросить только студент РАНХиГС, который пришел на стадион во вратарской форме. Его результат - 46 метров.

PS. 3 км пробежал на 5 сек хуже норматива. Продолжаю тренироваться.

31 мая. Круги Лабиринта

3 километра покорены! 13 минут 26 секунд - это золото! Правда, не покидает ощущение, что от моих результатов прямо сейчас где-то громко рассмеялся легкоатлет. Например, алтайский бегун Ильдар Надыров на Кубке России пару дней назад ту же дистанцию да еще с препятствиями преодолел за 8 минут 33 секунды.

Но испытание пройдено - факт! Золотой знак ГТО участникам VII ступени присуждается за 13 мин 50 сек, серебряный - 15 минут, бронзовый — 15 мин 45 сек.

Кстати, успех дался во многом благодаря и советам бывалых! Поэтому хотел бы сказать спасибо начальнику отдела физического воспитания и спорта Министерства спорта Алтайского края Петру Ивановичу Кобзаренко за совет о том, что за 3 часа до старта ничего не есть, сразу взять высокий темп и интенсивно дышать. Признателен председателю клуба любителей бега «Восток» Александру Андреевичу Богумилу за подсказку отказаться на 3 дня от тренировок накануне испытания. Бежалось, и вправду, легко!

Жаль только не удалось повторить время, показанное на тренировке: 13 минут 7 секунд. Возможно из-за погоды. В четверг вечером подул сильный порывистый ветер, а едва мужчины вышли на старт, пошел дождь. Организаторы даже подумывали отменить прием нормативов, но никто из участников от забега не оказался.

И все-таки удивительно устроен человек! Еще вчера убеждал себя, что забег на 3 км - самое сложное испытание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А теперь считаю - подтягивание....

4 июня. Министр, сильный поэт и ГТО

Поэт Юрий Першин впервые получил знак ГТО в 17 лет. А в день своего 90-летия вновь пришел проверить силыФото: ПЕРШИН ЮРИЙ

Испытание «Подтягивание на высокой перекладине» пройдено. Подтянулся 13 раз. Больше не требовалось. На золотой знак ГТО нужно было сделать 10 подтягиваний, на серебряный — 6, на бронзовый — 4.

Но день запомнится в первую очередь знакомством с Юрием Першиным. Впервые поэт и журналист получил знак ГТО в 17 лет. А сегодня, в день своего 90-летия, махнув рукой на праздничный стол, он вновь пришел проверить силы. К сожалению, допуск врача Юрий Михайлович забыл дома рядом с боксерской грушей, по которой ежедневно наносит 1500 ударов. А без санкции доктора нормы ГТО не выполнить... Удивительно проницательный, эрудированный, с сильным рукопожатием человек!

Запомнится день и тем, что тест ВФСК «Готов к труду и обороне» проходил вместе с министром спорта Алтайского края.

12 июня. Олимпийский автограф в День России

Автограф Ирины Родниной теперь украшает мою ГТО-зачетку!Фото: ПЕРШИН ЮРИЙ

Автограф Ирины Родниной теперь украшает мою ГТО-зачетку! Трехкратная олимпийская чемпионка сегодня посетила фестиваль ГТО трудовых коллективов Барнаула. Много общалась и фотографировалась с участниками всероссийского движения.

Получив автограф Ирины Константиновны, сразу подумал о том, что серебру и бронзе сегодня точно не место в красно-бордовой книжечке.

60 метров промчался за 8,7 сек. Даже девушка, которая, как нарочно, на последних метрах дистанции вышла на беговую дорожку, не остановила. Обрулил.

Бронзовый знак в этом виде испытания присуждается за 12,5 сек, серебряный — за 11,5 сек, золотой — за 9,2 сек.

Остался заключительный вид тестирования - «Туристический поход на 10 км». Фишка в том, что за него можно получить только золотой знак. Или не получить... Серебряного и бронзового в природе не существует.

20 июня. Сбылись мечты!

Наконец, золотой значок практически в руках!Фото: ПЕРШИН ЮРИЙ

Сбылись мечты ... спортивного пресс-секретаря. Золотой знак ГТО присвоен... еще неделю назад! Рассказываю.

В День России я пробежал 60-метровку, получил отметку в ГТО-зачетку и отправился собирать сумку. Но по дороге передумал и решил сбегать еще 5 км. В качестве тренировки вместе с участниками испытания «бег по пересеченной местности». Судьям объяснил все.

Сюрприз случился в понедельник, когда зашел на сайт ВФСК «Готов к труду и обороне» проверить результат бега на 60 метров. В личном кабинете меня ожидала надпись: «Вам присвоен золотой знак отличия». По итогам всех испытаний! В общем, так внезапно завершился мой 72-дневный ГТО- марафон

«Бег по пересеченной местности» стал восьмым и заключительным моим испытанием. 5 км преодолел за 20 минут 26 секунд. Золотой знак присуждается за 25 минут и меньше!

Нет, не расстроился, хоть и планировал завершить тестирование экзотическим испытанием «турпоход на 10 км». В городском центре тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" меня успокоили. Сказали, тесты по выбору разрешается пройти все, даже если знак отличия уже присвоен.

Сегодня мой вес и талия (86 см) в норме. Жирную и копченую пищу, фастфуды, газировку стараюсь не употреблять (посмотрим на сколько меня хватит). Хожу на стадион 3-4 раза в неделю. Увлекся бегом. Купил нарукавник для телефона (с ним удобней бежать), установил на телефон программу, которая считает время и расстояние, приобрел специальные футболку и шорты. Мечтаю пробежать полумарофон.

Справка КП

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).