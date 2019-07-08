Дети важнее: Фонд поможет сельской школе

На днях в Барнауле состоялось очередное заседание попечительского совета фонда Александра Прокопьева, на котором было принято очень важное решение о перераспределении средств.

Первой повесткой заседания стоял отчет об уже проделанной работе. Так на средства грантовой поддержки появилась спортивная площадка в первой гимназии Бийска, а у 25 школы своя радиостудия. И таких примеров еще много. Ровно столько же, сколько и планов на будущее.

- Фонд продолжает гранатовую поддержку проектов: это проекты школ города Бийска и детские сады сельских районов, - говорит Александр Есипенко, директор фонда Александра Прокопьева.

Однако есть проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас. Так жители села Боровиха Первомайского района много лет ждут новое здание школы. Участок, на котором оно должно было появиться, долгое время было в аренде, затем из-за недоработок с подрядчиком начались суды. Сейчас они закончились и есть шанс попасть в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год. Эту возможность ранее обсудили на совещании министр образования Максим Костенко и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Если всё пойдет по плану, то в 2021 году в Боровихе все же начнётся строительство новой школы.

Боровихинская школаФото: Олег УКЛАДОВ

Но это все в будущем, а дети живут настоящим. Их школе уже больше 80 лет и она требует ремонта. В селе денег на эту статью расходов недостаточно. Нет их и чтобы возить две сотни ребят в школу в другие населенные пункты. Попечительский совет намерен помочь.

— Важно помочь этим ребятам сейчас. Они — будущее Алтайского края и не должны находиться в таком положении. Предлагаю перераспределить средства с фестиваля «Бийск Глобал Пати» в пользу ремонта школы, — отметил депутат Государственной думы от Алтайского края Александр Прокопьев.Члены попечительского совета поддержали идею и проголосовали единогласно.

- Дети – это святое, поэтому мы обязаны помогать, прежде всего, детям, - говорит Владимир ЛАРИН, председатель попечительского совета Фонда.

Сами бийчане с пониманием отнеслись к решению фонда, ведь безопасность превыше всего. К тому же в день, когда должен состояться праздник «Бийск Глобал Пати» пройдет и празднование Дня города. Так что без хорошего настроения горожане не останутся.