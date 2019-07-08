2019-07-08T13:40:02+03:00
Общество

Дети важнее: Фонд поможет сельской школе

Фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева принял решение перераспределить средства в пользу Боровихинской школы
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Заседание попечительского совета фонда Александра ПрокопьеваЗаседание попечительского совета фонда Александра ПрокопьеваФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На днях в Барнауле состоялось очередное заседание попечительского совета фонда Александра Прокопьева, на котором было принято очень важное решение о перераспределении средств.

Первой повесткой заседания стоял отчет об уже проделанной работе. Так на средства грантовой поддержки появилась спортивная площадка в первой гимназии Бийска, а у 25 школы своя радиостудия. И таких примеров еще много. Ровно столько же, сколько и планов на будущее.

- Фонд продолжает гранатовую поддержку проектов: это проекты школ города Бийска и детские сады сельских районов, - говорит Александр Есипенко, директор фонда Александра Прокопьева.

Однако есть проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас. Так жители села Боровиха Первомайского района много лет ждут новое здание школы. Участок, на котором оно должно было появиться, долгое время было в аренде, затем из-за недоработок с подрядчиком начались суды. Сейчас они закончились и есть шанс попасть в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год. Эту возможность ранее обсудили на совещании министр образования Максим Костенко и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Если всё пойдет по плану, то в 2021 году в Боровихе все же начнётся строительство новой школы.

Боровихинская школа Фото: Олег УКЛАДОВ

Боровихинская школаФото: Олег УКЛАДОВ

Но это все в будущем, а дети живут настоящим. Их школе уже больше 80 лет и она требует ремонта. В селе денег на эту статью расходов недостаточно. Нет их и чтобы возить две сотни ребят в школу в другие населенные пункты. Попечительский совет намерен помочь.

— Важно помочь этим ребятам сейчас. Они — будущее Алтайского края и не должны находиться в таком положении. Предлагаю перераспределить средства с фестиваля «Бийск Глобал Пати» в пользу ремонта школы, — отметил депутат Государственной думы от Алтайского края Александр Прокопьев.Члены попечительского совета поддержали идею и проголосовали единогласно.

- Дети – это святое, поэтому мы обязаны помогать, прежде всего, детям, - говорит Владимир ЛАРИН, председатель попечительского совета Фонда.

Сами бийчане с пониманием отнеслись к решению фонда, ведь безопасность превыше всего. К тому же в день, когда должен состояться праздник «Бийск Глобал Пати» пройдет и празднование Дня города. Так что без хорошего настроения горожане не останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
Марина Девятова выступит на закрытие Шукшинского кинофестиваля
В Барнауле начинаются массовые отключения горячей воды
Семью с пятью детьми из Бийска наградят медалью «За любовь и верность»
В Барнауле прошло обсуждение Генплана с участием депутатов гордумы
На пр. Ленина в Барнауле ограничат движение и изменят маршруты трамваев
В Алтайском крае можно купаться на 55 пляжах
Владельца передвижного зоопарка осудили за покушение на контрабанду льва, пумы, медведей и тигров
Стая бездомных собак пугает барнаульцев
Алтайская бегунья Полина Миллер показала лучшее время евросезона юниоров
Масштабный фестиваль напитков «АлтайФест» прошел в «Сибирском подворье»
О микрофлоре пищевых продуктов при холодильном хранении
Врачам из Алтайского края снизят ипотеку и оплатят аренду жилья в районах
В Барнауле выберут «Мисс Сабантуй»
Алтайская фехтовальщица завершила выступление на Всемирной летней универсиаде
Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на алтайской трассе
Выдача разрешений на добычу бурого медведя начинается на Алтае
Ехавший на выезд УАЗик полицейских перевернулся в Бийске
Врач попалась на взятке от призывников
Подростка ударило током во время селфи