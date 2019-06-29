Умелец из алтайского села удивил соцсети гигантской пчелой из пластика

Андрей Лунин из села Сычёвка Смоленского района прославился в интернете после публикации своей работы из бутылок под заказ. Мужчина поделился фотографией гигантской полутораметровой пчелы, которую он собрал из пластиковых отходов. Неравнодушные граждане были удивлены и восторжены тем фактом, что умелец превращает вредный для экосистемы мусор в красивые фигуры.

Полезное хобби

Мужчина давно занимается переработкой пластиковых бутылок в фигуры. Он уже создал фантастического дракона, птиц, украсил ограду своей усадьбы. Это заметил владелец местной пасеки Александр Потапов и попросил создать достопримечательность для своего хозяйства. Сельский умелец обрадовался заказу и сразу же принялся за работу.

- Это ведь не так сложно, если люди этим заинтересуются, если кто-то применит частичку воображения, частичку творчества, можно создавать интересные вещи. Вот по поводу мусора это будет очень полезно. Очищаться будет мир понемножку, - рассказывает художник из села Сычевка Андрей Лунин.

Он собирает вредный мусор у родственников, друзей, соседей и превращает в причудливые фигуры, которые рождаются в его воображении.

Большой брат

Залайканная в социальных сетях гигантская пчела уже украшает настоящую пасеку. Владелец даже утверждает, что пчелам она нравится и они стали давать больше меда. На «большого брата» они обратили внимание, часто занимают его огромные крылья и греются на солнце.

В пасеке теперь встречает гостей природная композиция: полутораметровая пчела парит в воздухе над цветочной поляной, выполненной также из пластиковых бутылок.

Хозяин пасеки Александр Потапов тоже творческий человек. Заказанная пчела лишь дала старт полету его фантазии. Как сообщили «Вести-Алтай», он уже планирует реализовать следующий проект – создать металлический памятник «Пчеле-труженице» и отдать его в распоряжение городу-курорту Белокурихе. Он уже нашёл единомышленника-умельца. Андрей Лунин после положительных отзывов в интернете своей пластиковой пчелы рад принять новые заказы.