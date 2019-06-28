День молодежи-2019 в Барнауле: концерты, конкурсы и кино под открытым небом

День молодежи отмечают 27 июня, но главные праздничные мероприятия пройдут в Барнауле в эту субботу, 29 июня. «Комсомолка» предлагает список мест, куда можно отправиться в этот жаркий выходной.

Парке культуры и отдыха «Центральный»

Адрес: Социалистический проспект, 11

Насыщенная программа ждет барнаульцев 29 июня в парке «Центральный». Так в 15.00 там начнется Эко-фестиваль. С 15.00 до 16.00 жителей города ждут мастер-классы, игры, конкурсы и русские забавы. С 15.00 до 18.00 будут работать две интерактивные площадки барнаульского представительства телеканала ТНТ. С 16.00 до 17.00 для жителей города выступят лучшие творческие коллективы краевой столицы. В 17.00 состоится торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул – 2019». С 18.00 до 18.30 пройдет отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул». С 18.30 до 19.30 выступят лучшие команды КВН со всего Алтайского края. А с 19.30 до 21.00 пройдет концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP».

Парк «ВРЗ»

Адрес: Бульваре 9 января, 99

В эту субботу, 29 июня, в парковой зоне на «ВРЗ» состоится спортивно-развлекательный праздник «Молодость». В нем будут участвовать команды от нескольких алтайских организаций. Они пройдут полосу препятствий, будут разбирать и собирать туристическую палатку и сдавать нормы ГТО. Также участникам предстоит сготовить и оригинально преподнести шашлык. В общем, скучать не придется никому.

Городской пляж

Адрес: Правобережный тракт, 10

На городском пляже в честь Дня молодежи 29 июня запланирован турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини. Также барнаульцев ждет концерт и выступления спортсменов по водным лыжам и парашютному спорту. Все мероприятия начнутся в 12 часов. К слову, синоптики обещают в этот день жаркую погоду. Так что жители краевой столицы смогут искупнуться в прохладной воде и понежиться на солнце.

Парк «Арлекино»

Адрес: Георгия Исакова, 149а

В парке «Арлекино» 29 июня также состоится празднование Дня молодежи. А в воскресенье, 30 июня, еще буду отмечать День Рождение парка. В эти два выходных барнаульцев ждет разнообразная шоу программа. Организаторы обещают: сюжетно игровые «парк квесты», спортивные соревнования, викторины и сюрпризы. А также танцы, конкурсы, выступления городских коллективов, розыгрыши и подарки. В оба дня праздничная программа начнется в 14 часов.

Развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость»

Адрес: Социалистический проспект, 97

Помимо празднования Дня молодежи 29 июня пройдет еще и всемирная эстафета короткометражного кино. Так в 20:00 в «Барнаульской крепости» на большом экране представят 10 короткометражных фильмов. В этот день также состоятся розыгрыши призов. К слову, внеконкурсная программа фестиваля начнется возле кинотеатра «Премьера» в 14 часов.