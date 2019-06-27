Стоит ли барнаульцам отказываться от отдыха в Грузии?

С 8 июля 2019 года в силу вступает новый указ президента России Владимира Путина. Он временно запрещает перелеты из России в Грузию «в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан России от преступных и иных противоправных действий». Помимо закрытия авиасообщения российским турфирмам на этот период рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию.

А это значит, что многим жителям Алтайского края, которые собирались полететь в отпуск в Грузию, придется менять свои планы. В таком случае у них два варианта: выбрать другую страну для отдыха, либо все же полететь в Грузию, но с пересадками через другие страны. В обоих случаях жителям края придется переплатить немалую сумму.

- Все же большинство туристов летают в Грузию самостоятельно. Потому что есть прямые рейсы (9 через Москву и 2 через Новосибирск) и возможность забронировать все самим. Это направление достаточно популярно у жителей края, но не настолько как, например, та же Турция. Грузия это ведь не пляжный отдых, а скорее экскурсионный, - говорит Александр Смирнов директор барнаульской туристической компании «Пилот».

Предприниматель также отмечает, что никакой опасности, о которой в последнее время много говорят в СМИ, эта страна для россиян не представляет.

- Нет ведь никаких статистических данных, что российские туристы пострадали. Наших туристов наоборот все любят и прекрасно понимают, что обижать их не стоит. Да и грузины сами по себе очень гостеприимные люди. Для них гость – это свято, - добавляет Смирнов.

Соглашается с ним и бизнесмен из Грузии Егор Павлов. Вместе с женой Анастасией они несколько лет жили в Барнауле, а в 2014 году переехали на пмж в Тбилиси. Там супруги открыли свое агентство и начали проводить экскурсии для туристов. По словам Егора, сейчас в Тбилиси ничего опасного для россиян не происходит.

- Волнения тут всегда были. То, что сейчас случилось - это обычный протест, который в Грузии происходит раз в квартал. Здесь люди привыкли добиваться отмены каких-то неудобных решений путем протеста. В первый вечер был накал страстей, но эта горячая нация, поэтому ожидаемо. А сейчас там все проходит довольно спокойно, начинаются митинги в 19.00, чтобы не перекрывать проспект в рабочее время. Позавчера на нем было около 200 человек, но это ведь мизерная часть жителей. Эти протесты не имеют никакого отношения к России. Это внутриполитические дела и они не направлены против кого-то извне, - объясняет некогда житель Барнаула.

Сейчас в агентстве Павловых все туры проходят в штатном режиме. Но в связи с новым указом некоторые туристы уже переносят даты своего приезда, либо перестраивают логистику. Только жителям Алтайского края подстроиться под изменения будет, скорее всего, не по карману.

- Будут конечно летать сюда все равно, но далеко не все. Потому что из регионов очень усложняется задача. Например, у людей забронированы отели, и деньги за них не возвращают зачастую. Очень многие покупали билеты по раннему бронированию, и сейчас менять планы и покупать что-то по сегодняшней цене, особенно из регионов, будет в разы дороже, - отмечает Егор Павлов.

К слову, некогда житель Барнаула добавил, что в Грузии обращают внимание лишь на поведение человека. Если он ведет себя доброжелательно, то и к нему относятся также, независимо от национальности. Да и в этой стране довольно много людей говорит на русском. Так что жители Алтайского края могут не опасаться за свою жизнь, если все же решаться полететь на отдых в Грузию.