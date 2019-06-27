Взяли курс на расширение

Мраморная говядина – визитная карточка мясного производства на территории Алтайского края. Еще пару лет назад многие, слыша это название, недоуменно переспрашивали, что оно означает. И считали его заморским деликатесом для избранных. Сегодня ему уже никто не удивляется. Во многом это заслуга производственного кооператива «Дружба» из Целинного района – местное предприятие познакомило с этим видом мяса не только сибиряков, но и жителей приморья. В этом году география поставок расширилась – возможность вкусить алтайскую мраморную говядину предоставили жителям северной столицы. И все это – за три года существования производства.

Мини-завод полного цикла по переработке мраморной говядины в Целинном районе появился в 2017 году – это первое в регионе подобное производство. Сельхозкооператив «Дружба», состоящий из десяти местных хозяйств, в основу своей деятельности положил идеи и наработки, связанные с развитием интенсивной технологии разведения мясного скота. И до сих пор здесь следуют самым передовым способам. Например, все производственные процессы выверены строго по науке – начиная от выпаса, содержания, и кормления быков, заканчивая разделкой. «Манипуляции, которые мы осуществляем на заводе, происходят при четком соблюдении температурных режимов. Это касается и убойного отделения, и камер хранения, и цеха разделки. Ни для кого не секрет, что это – один из важнейших пунктов на подобных объектах» - рассказывает председатель СПК «Дружба» Антон Риммер.

Мраморная говядина – визитная карточка мясного производства на территории Алтайского краяФото: из архива компании

За 2 года, которые существует мини-завод, уже переработано 1000 тонн мяса. Разделка идет по каждой категории мышц, и с одной туши получается около 25 наименований продукции, в первую очередь, стейков. Кстати, на убой годится только молодняк – это бычки в возрасте 18 месяцев, имевшие минимальную физическую нагрузку. Мясо более возрастных животных не годится – структура с годами меняется, что напрямую отражается на его вкусовых качествах. «Мраморное мясо высочайшего качества – это мясо мягкое, сочное. Время приготовления мраморных стейков – буквально считанные минуты, а их безупречный вкус не спутаешь ни с каким другим. Кто не пробовал, тот, конечно, не поймет» - улыбается председатель кооператива. Именно за эти качества повара всего мира ценят мраморное мясо и часто называют его идеальной стейковой говядиной. География поставок алтайского мяса расширяется – теперь это не только Алтай, Новосибирская, Омская, Кемеровская области, но и Красноярский край, Владивосток и Ленинградская область, а количество фирменных магазинов уже перевалило за 10.

На сегодняшний день производство в кооперативе расшили на 30%, появилось много новых наименований полуфабрикатов, постоянно ведется работа по расширению ассортимента продукции. К тому же, за эти годы структурно поменялось стадо – если раньше процентное соотношение молочного и мясного скота составляло 70 на 30 соответственно, то сейчас мясных бычков уже 60% против 40%. «Мы не ставим целью полностью перейти на мясное стадо, это будет неправильно. Но по-прежнему в приоритете для нас разведение и наращивание поголовья мясных пород - герефорд, казахской белоголовой, галловейской» - подчеркивает Антон Риммер. При достаточном питании самцы, к примеру, герефордской породы достигают веса в 700 кг, на выходе мяса насчитывается около 60%. Поэтому питанию в «Дружбе» уделяют самое пристальное внимание. «Разумеется, никаких антибиотиков. И вообще никакой химии. Мы используем только чистое кормовое зерно, сено и сочные травы. Их качество контролируется постоянно, вплоть до того, что специалисты берут анализ крови животного, анализируют, чего ему не хватает, и в рацион добавляют богатые теми или иными элементами продукты» - напоминает Риммер.

На вопрос о ближайших планах Антон Риммер скромно отвечает: не закрыться. Это, конечно же, шутка, ведь курс на расширение уже взят, и движется по нему кооператив довольно успешно.

Мраморная говядина – визитная карточка мясного производства на территории Алтайского краяФото: из архива компании

Цифры

Три года существует СПК «Дружба»

1000 тонн говядины переработано на мини-заводе с 2017 года

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