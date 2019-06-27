2019-06-27T12:29:58+03:00
Экономика

На волне успеха

Альфа-Банк является одним из самых цифровых банков страны
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Прибыль Альфа-Банка в Алтайском крае составила 1,3 млрд рублейПрибыль Альфа-Банка в Алтайском крае составила 1,3 млрд рублейФото: из архива компании
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По итогам 2018 года прибыль Альфа-Банка в Алтайском крае составила 1,3 млрд рублей, а за первый квартал текущего года – 500 млн рублей. Банк постоянно прирастает новыми клиентами, улучшает свои сервисы, используя в работе только передовые технологии.

Роботизация – не значит сокращения

18 июня Барнаул посетил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Помимо рабочей встречи с алтайскими коллегами он пообщался с местными журналистами. С его слов, в розничном бизнесе по итогам первого квартала 2019 года Альфа-Банк стал третьим банком в стране, а кредитный портфель финансового учреждения превысил полтриллиона рублей. Рост клиентской базы составляет 30% в год.

В свою очередь региональный управляющий Ирина Бубенко рассказала, что операционная прибыль финансового учреждения в Алтайском крае по итогам 2018 года составила 1,3 млрд рублей. За четыре месяца текущего года крупнейшему частному банку России удалось заработать в регионе 500 млн рублей. При этом в крае, и как по всей стране, наблюдается постоянное увеличение клиентской базы.

Во многом именно поэтому несколько дней назад в Барнауле появился новый офис Альфа-Банка в торгово-развлекательном центре «Огни». Ирина Бубенко отметила, что эту локацию выбрали неслучайно. Новый офис гораздо ближе расположен к новым спальным районам, что делает его доступнее для большого количества барнаульцев.

Ирина Бубенко рассказала об операционной прибыли Альфа-Банка Фото: из архива компании

Ирина Бубенко рассказала об операционной прибыли Альфа-БанкаФото: из архива компании

Однако развитие Альфа-Банка новыми офисами не ограничивается. Владимир Верхошинский заявил, что банк ставит перед собой цель сделать свое банковское мобильное приложение лучшим в стране.

Еще одна инициатива – это полный переход на безбумажное обслуживание в офисе. Это значит, скоро для получения банковских услуг не нужны будут никакие документы, клиент будет идентифицироваться с помощью биометрии и смартфона. Продвинутые клиенты уже оценили новые технологии, которые не только расширяют возможности, но и заметно экономят время при проведении различных банковских операций. Также в числе приоритетов – разработка офисов нового формата, насыщенных технологиями.

Если говорить о представительстве банка в Алтайском крае, то это один из крупнейших работодателей региона. Штат сотрудников насчитывает более двух тысяч человек. Неудивительно, что по итогам 2018 года банк вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

При этом процесс активной цифровизации вовсе не означает сокращение персонала. Внедрение передовых технологий, развитие роботизации приводит к тому, что сотрудники финансового учреждения значительно меньше времени тратят на операционную рутинную работу, что позволяет им быть более внимательными к каждому конкретному клиенту.

Владимир Верхошинский: банк ставит перед собой цель сделать свое банковское мобильное приложение лучшим в стране. Фото: из архива компании

Владимир Верхошинский: банк ставит перед собой цель сделать свое банковское мобильное приложение лучшим в стране.Фото: из архива компании

О сбережениях и кредитах

В ходе пресс-конференции у главного управляющего директора Альфа-Банка спросили и о том, какие советы он может дать по поводу того, как избежать ситуаций, когда расходы обычной семьи превышают доходы, и как правильно делать сбережения?

– Я сам к финансам отношусь ответственно. Если есть возможность, нужно делать сбережения и при этом хранить их в разных валютах и в разных финансовых инструментах, – прокомментировал Владимир Верхошинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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