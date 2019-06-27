«АлтайФест»-2019: полная программа мероприятий

Те, кто хоть раз бывали на «АлтайФесте» знают не понаслышке – напитки здесь льются рекой! Только успевай подставлять стаканы: травяные чаи, лимонады, сидры, соки, нектары, кваса, сбитни, медовуха, коктейли, пиво! Собственно говоря, ради всех этих вкусностей народ и собирается: производители – чтобы представать свои напитки, гости – чтобы оценить их вкус. И при этом праздник сопровождается яркой насыщенной программой.

- Гостей ждет красочное карнавальное шествие, развлекательная программа, конноспортивные состязания, выступления популярных артистов, - рассказывают организаторы. - Весело будет не только взрослым, но и детям - для них приготовлено множество конкурсов, игр, аттракционов и призов.

Ну а пока гости выселяться и развлекаются, профессиональное жюри выберет лучший напиток года в рамках конкурсной программы фестиваля «АлтайФест». В этом году продукция будет оцениваться по следующим номинациям: «Пиво светлое», «Пиво темное», «Пиво безалкогольное», «Пиво пшеничное», «Пиво крафтово, «Напитки безалкогольные», «Квасы», «Слабоалкогольные напитки», «Минеральные и питьевые воды».

28 и 29 июня в Алтайском крае пройдет грандиозный гастрономический фестивальФото: предоставлено пресс-службой

Не пропусти!

АлтайФест

Когда: 28 и 29 июня

Где: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, туристско-развлекательный комплекс «Сибирское подворье».

Программа фестиваля

28 июня

11.00 – 23.00 - Фестивальная программа от предприятий пивобезалкогольной отрасли

20.00 – 20.30 -Подведение итогов закрытого профессионального дегустационного конкурса качества напитков. Награждение победителей

29 июня

10.00 – 23.00 - Фестивальная программа от предприятий пивобезалкогольной отрасли

11.30 – 12.30 -Открытие фестиваля. «Карнавал напитков» - театрализованный парад предприятий участников фестиваля

13.00 – 17.00 - Волейбольный турнир

17.30 – 18.00 - Торжественное открытие конноспортивной программы )

18.00 – 20.00 - Конноспортивная программа

20.00 – 21.00 -Танцевально-игровая программа

21.00 – 22.30 - Выступление кавер-группы «Лос Бакерос»

Спортивные мероприятия

Забег орловских рысаков

29 июня в рамках фестиваля на ипподроме «Алтай» в селе Новотырышкино Смоленского района состоятся большие конноспортивные соревнования «Праздник орловского конезаводства - 2019». В соревнованиях участвуют лошади орловской рысистой породы, а также лошади других верховых пород.

В перерывах между заездами будут проходить зрелищные соревнования всадников – традиционные забавы кочевников: тенге лю, в котором всаднику нужно на полном скаку поднять предмет (например, платок с земли), аударыспак – борьба всадников, в которой нужно стащить соперника за руки, верховая борьба на поясах – вид спорта с тысячелетней историей.

Кстати, в одном из перерывов состоится забег русских борзых.

Бои по кикбоксингу

На территории комплекса «Золото Алтая» 28 и 29 июня пройдут профессиональные бои по кикбоксингу. Будет организована переправа гостей на рафтах через озеро, в качестве угощения приготовят праздничный узбекский плов.

Пока гости выселяться и развлекаются, жюри выберет лучший напиток года в рамках конкурсной программы фестиваля «АлтайФест».Фото: предоставлено пресс-службой

Что еще будет интересного

- Мастер-класс по обучению танцам бачата и сальса

- Арт-кафе с мини-спектаклями театра «Куклы-великаны» и саксофоном, авторскими коктейлями от Андрея Сапсаева.

- Школа юных барменов «Киндер бар».Г

- Караоке-шоу

- Большая гриль-зона

- Розыгрыш автомобиля, велосипедов и других ценных призов.

- Научное шоу с катушками Тесла и жидким азотом

- Лаунж-зона, где гостей будут ждать безалкогольные коктейли и пение песен под гитару.

5 важных вопросов об «Алтай-фесте»

Кто будет выступать на главной сцене?

В этом году оргкомитет «АлтайФеста» решил не приглашать московского хэдлайнера, а оказать поддержку местному музыкальному коллективу. Организаторы сделали выбор в пользу барнаульской кавер-группы «Los Bakeros», в состав которой входит известный вокалист Александр Волокитин, участник телевизионных проектов «Песни на ТНТ», «Битва хоров», «Главная сцена». Los Bakeros исполняют известные мировые хиты и при этом заявляют, что иногда их каверы звучат лучше оригиналов.

Вход на фестиваль свободный?

-Да

-Где можно остановиться?

Первый вариант – забронировать гостиницу в Белокурихе или снять жилье у местных. Второй – остановиться в палаточном лагере, который расположится в 1,5 км от главного входа в ТРК «Сибирское подворье». На территории палаточного лагеря будут размещены туалеты и техническая вода.

Можно ли поехать с детьми?

- Нужно! Для них будут работать аттракционы, проводиться развлекательные программы, конкурсы, дегустации т.д.

Чем еще там можно заняться?

- Кроме дегустаций и участия в конкурсах и концертах, гости фестиваля могут отдохнуть на берегу озера, посетить объекты старины, музей под открытым небом, конеферму с первоклассными породами лошадей, уединенные места для влюбленных, живописный пруд с экзотическими рыбками, посетить зоопарк, парк животных ледникового периода, созданные на базе туристско-развлекательного комплекса. Кроме того, здесь можно прокатиться на лошади верхом, или в шикарной карете.

Кстати

В июне «АлтайФест» был включен в Топ-10 гастрономических фестивалей России, и теперь для жителей края и гостей из соседних регионов он стал событием из разряда must see – то, что нужно непременно посетить и увидеть своими глазами.

Подсказка КП

Доставка на фестиваль

Из Барнаула:

- Алтайский Дом туризма, тел. (3852) 52-93-94.

Стоимость: 1200 руб/взрослый, 1100 руб/детский (до 12 лет включительно)

- Алтайтурмаркет, тел.(3852) 69-51-51, 62-44-06, 60-61-94

Стоимость: 1000 руб/взрослый, 900 руб/детский (до 16 лет)

- Охота, тел.(3852) 368-401.

Стоимость: 1200 руб/взр, 1100 руб/детский (до 12 лет)

Из Белокурихи:

- Шеди тур, тел. 8-913-027-7775

Стоимость: 500 руб/взрослый, 300 руб/детский (до 12 лет).

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