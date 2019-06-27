2019-06-27T12:29:58+03:00
Общество

«АлтайФест»-2019: полная программа мероприятий

28 и 29 июня в Алтайском крае пройдет грандиозный гастрономический фестиваль
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Поделиться:
Гостей ждет красочное карнавальное шествие, развлекательная программа, конноспортивные состязания, выступления популярных артистовГостей ждет красочное карнавальное шествие, развлекательная программа, конноспортивные состязания, выступления популярных артистовФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Те, кто хоть раз бывали на «АлтайФесте» знают не понаслышке – напитки здесь льются рекой! Только успевай подставлять стаканы: травяные чаи, лимонады, сидры, соки, нектары, кваса, сбитни, медовуха, коктейли, пиво! Собственно говоря, ради всех этих вкусностей народ и собирается: производители – чтобы представать свои напитки, гости – чтобы оценить их вкус. И при этом праздник сопровождается яркой насыщенной программой.

- Гостей ждет красочное карнавальное шествие, развлекательная программа, конноспортивные состязания, выступления популярных артистов, - рассказывают организаторы. - Весело будет не только взрослым, но и детям - для них приготовлено множество конкурсов, игр, аттракционов и призов.

Ну а пока гости выселяться и развлекаются, профессиональное жюри выберет лучший напиток года в рамках конкурсной программы фестиваля «АлтайФест». В этом году продукция будет оцениваться по следующим номинациям: «Пиво светлое», «Пиво темное», «Пиво безалкогольное», «Пиво пшеничное», «Пиво крафтово, «Напитки безалкогольные», «Квасы», «Слабоалкогольные напитки», «Минеральные и питьевые воды».

28 и 29 июня в Алтайском крае пройдет грандиозный гастрономический фестиваль Фото: предоставлено пресс-службой

28 и 29 июня в Алтайском крае пройдет грандиозный гастрономический фестивальФото: предоставлено пресс-службой

Не пропусти!

АлтайФест

Когда: 28 и 29 июня

Где: Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, туристско-развлекательный комплекс «Сибирское подворье».

Программа фестиваля

28 июня

11.00 – 23.00 - Фестивальная программа от предприятий пивобезалкогольной отрасли

20.00 – 20.30 -Подведение итогов закрытого профессионального дегустационного конкурса качества напитков. Награждение победителей

29 июня

10.00 – 23.00 - Фестивальная программа от предприятий пивобезалкогольной отрасли

11.30 – 12.30 -Открытие фестиваля. «Карнавал напитков» - театрализованный парад предприятий участников фестиваля

13.00 – 17.00 - Волейбольный турнир

17.30 – 18.00 - Торжественное открытие конноспортивной программы )

18.00 – 20.00 - Конноспортивная программа

20.00 – 21.00 -Танцевально-игровая программа

21.00 – 22.30 - Выступление кавер-группы «Лос Бакерос»

Спортивные мероприятия

Забег орловских рысаков

29 июня в рамках фестиваля на ипподроме «Алтай» в селе Новотырышкино Смоленского района состоятся большие конноспортивные соревнования «Праздник орловского конезаводства - 2019». В соревнованиях участвуют лошади орловской рысистой породы, а также лошади других верховых пород.

В перерывах между заездами будут проходить зрелищные соревнования всадников – традиционные забавы кочевников: тенге лю, в котором всаднику нужно на полном скаку поднять предмет (например, платок с земли), аударыспак – борьба всадников, в которой нужно стащить соперника за руки, верховая борьба на поясах – вид спорта с тысячелетней историей.

Кстати, в одном из перерывов состоится забег русских борзых.

Бои по кикбоксингу

На территории комплекса «Золото Алтая» 28 и 29 июня пройдут профессиональные бои по кикбоксингу. Будет организована переправа гостей на рафтах через озеро, в качестве угощения приготовят праздничный узбекский плов.

Пока гости выселяться и развлекаются, жюри выберет лучший напиток года в рамках конкурсной программы фестиваля «АлтайФест». Фото: предоставлено пресс-службой

Пока гости выселяться и развлекаются, жюри выберет лучший напиток года в рамках конкурсной программы фестиваля «АлтайФест».Фото: предоставлено пресс-службой

Что еще будет интересного

- Мастер-класс по обучению танцам бачата и сальса

- Арт-кафе с мини-спектаклями театра «Куклы-великаны» и саксофоном, авторскими коктейлями от Андрея Сапсаева.

- Школа юных барменов «Киндер бар».Г

- Караоке-шоу

- Большая гриль-зона

- Розыгрыш автомобиля, велосипедов и других ценных призов.

- Научное шоу с катушками Тесла и жидким азотом

- Лаунж-зона, где гостей будут ждать безалкогольные коктейли и пение песен под гитару.

5 важных вопросов об «Алтай-фесте»

Кто будет выступать на главной сцене?

В этом году оргкомитет «АлтайФеста» решил не приглашать московского хэдлайнера, а оказать поддержку местному музыкальному коллективу. Организаторы сделали выбор в пользу барнаульской кавер-группы «Los Bakeros», в состав которой входит известный вокалист Александр Волокитин, участник телевизионных проектов «Песни на ТНТ», «Битва хоров», «Главная сцена». Los Bakeros исполняют известные мировые хиты и при этом заявляют, что иногда их каверы звучат лучше оригиналов.

Вход на фестиваль свободный?

-Да

-Где можно остановиться?

Первый вариант – забронировать гостиницу в Белокурихе или снять жилье у местных. Второй – остановиться в палаточном лагере, который расположится в 1,5 км от главного входа в ТРК «Сибирское подворье». На территории палаточного лагеря будут размещены туалеты и техническая вода.

Можно ли поехать с детьми?

- Нужно! Для них будут работать аттракционы, проводиться развлекательные программы, конкурсы, дегустации т.д.

Чем еще там можно заняться?

- Кроме дегустаций и участия в конкурсах и концертах, гости фестиваля могут отдохнуть на берегу озера, посетить объекты старины, музей под открытым небом, конеферму с первоклассными породами лошадей, уединенные места для влюбленных, живописный пруд с экзотическими рыбками, посетить зоопарк, парк животных ледникового периода, созданные на базе туристско-развлекательного комплекса. Кроме того, здесь можно прокатиться на лошади верхом, или в шикарной карете.

Кстати

В июне «АлтайФест» был включен в Топ-10 гастрономических фестивалей России, и теперь для жителей края и гостей из соседних регионов он стал событием из разряда must see – то, что нужно непременно посетить и увидеть своими глазами.

Подсказка КП

Доставка на фестиваль

Из Барнаула:

- Алтайский Дом туризма, тел. (3852) 52-93-94.

Стоимость: 1200 руб/взрослый, 1100 руб/детский (до 12 лет включительно)

- Алтайтурмаркет, тел.(3852) 69-51-51, 62-44-06, 60-61-94

Стоимость: 1000 руб/взрослый, 900 руб/детский (до 16 лет)

- Охота, тел.(3852) 368-401.

Стоимость: 1200 руб/взр, 1100 руб/детский (до 12 лет)

Из Белокурихи:

- Шеди тур, тел. 8-913-027-7775

Стоимость: 500 руб/взрослый, 300 руб/детский (до 12 лет).

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
Иностранные студенты АлтГТУ успешно завершили обучение русскому языку
Житель Змеиногорска забил до смерти соседа кочергой
Жительница Барнаула поверила, что выиграла 13 млн рублей
Жители Барнаула боятся повисшего на проводах дерева
Александр Терентьев предупредил губернатора края об оползне в Советском районе
В Алтайском крае рассказали о серьезном дефиците кадров в области медицины
Почти все официальные пляжи Алтайского края начали работу
Первый стобалльник подал оригиналы документов в приемную комиссию Алтайского медицинского университета
Директор бийского регоператора по обращению с ТКО идет в депутаты гордумы
В Алтайском крае разыскивают ребенка, которого отец забрал у матери
Прокуратура Барнаула поборолась за региональный памятник архитектуры
Руководитель и бывший главный инженер «Горзеленхоза» пойдут под суд за коррупцию
Барнаульский пивзавод приглашает гостей на фестиваль напитков «АлтайФест-2019»
Барнаульский автопарк дорожной техники обновили за 46 миллионов рублей
Барнаульское рекламное агенство Punk you brands поделят основатели
Спортивный праздник и хип-хоп баттл пройдет в Барнауле в День молодежи
Алтайские таможенники обнаружили незаконный вывод за рубеж более 55 млн рублей
В Барнауле начнут строительство нового крупного квартала
Посетитель бара переоценил свои силы и случайно убил человека
Алтайские депутаты утвердили штрафы за продажу вейпов подросткам в крае
Студент колледжа вымогал деньги у первокурсника
Почти 20,5 тонн сыра не пустили в Алтайский край
Жительница Алтайского края заплатила за 20 литров меда 118 тысяч рублей
Два лося бегали по трамвайным путям в Барнауле
Погода на 27 июня 2019 года в Барнауле: +29 градусов
Шукшина под открытым небом показали в Барнауле
Сбивший полицейского парень сел на 17 лет