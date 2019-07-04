Питерский блогер о Барнауле: Лучше сдохнуть, чем жить здесь

На Yotube-канале одного из начинающих блогеров Лешки Мюцентендлера появилась видео-открытка о Барнауле. Правда, как выяснилось, сам парень родом отсюда, но малую родину не переносит на дух.

Лучше в Париж или Лондон

Именно по этой причине молодой человек переехал в Петербург. В его ролике про Барнаул не обошлось без доли сарказма, на который некоторые пользователи интернета (и по совместительству жители краевой столицы) обиделись.

- Сегодня мы в городе, где можно попасть в тюрьму за мемы, город, который хотели переименовать в Путинград, город, в котором родился Иисус Владимирович Христос. Это город Барнаул, - говорит в начале ролика Алексей (из-за наличия ненормативной лексики мы не можем опубликовать это видео). – Смотрите в оба глаза, потому что вы никогда сюда не поедете, ведь цены на билет из Москвы в Барнаул в два раза дороже, чем до Парижа или Лондона, при том, что расстояние одинаковое. Да и уровень достопримечательностей, сервиса и безопасности и общая атмосфера между городами несравнима… Зато здесь можно погрузиться в настоящую Россию.

Скриншот с видео на Yotube

«Проехался» блогер и по уровню заработной платы в Алтайском крае. По его личной статистике, каждый четвертый житель региона получает меньше десяти тысяч рублей. При этом цены на продукты такие же, как в Москве.

- Как же все барнаульцы до сих пор не умерли с голоду? Отвечаю: русская смекалочка. Летом они выращивают овощи и ягоды на дачах, чтобы потом законсервировать все в трехлитровые банки и захоронить под землей до голодных времен, - рассказывает автор ролика.

Конечно же, он имеет ввиду погреба: как коллективные, так и индивидуальные. По его словам они есть везде – и в центре и на окраине. А вот что порадовало Мюцентендлера так это трамвайная сеть и сами вагоны.

- Каким-то чудом посреди Сибири оказалась трамвайная сеть, полностью состоящая из чешских Tatra. Помимо того, что вы можете ездить на ретро-трамваях хоть каждый день, здесь еще нормальные трамвайные остановки, все пути обособлены, а сами трамваи ходят каждые две минуты, - отмечает блогер.

А еще он назвал улицу Анатолия пешеходно-трамвайной. Хотя именно в таком формате она не позиционируется. Хотя, возможно, именно потому, что не приспособлена к этому. Не понравилась пользователям рунета и странная аллегория про еду: зайдя на обед в одно популярное кафе, молодой человек заказал себе блин «Зимняя вишня», обсыпанный сахарной пудрой.

- Сахарная пудра символизирует пожарную пену, а сама вишня – кровь русских младенцев, - после этого молодой человек улыбается в камеру. Что он хотел этим сказать – сложно представить.

Алексей Мюцентендлер в блинной в БарнаулеФото: скриншот видео

Барнаульцы согласны

Из минусов города Лешка Мюцентендлер также отметил отсутствие ливневки и в целом плохую организацию «среды обитания» горожан, пыль, низкую влажность, из-за которой даже в +15 невыносимо жарко, отсутствие деревьев, отвратительную архитектуру, скудную и непонятную организацию пешеходной улицы Мало-Тобольской и новой набережной Оби, пустующий Нагорный парк, плохую городскую администрацию и многое другое.

Алексей Мюцентендлер в БарнаулеФото: скриншот видео

- Но при этом находиться здесь мне намного приятнее, чем в центральной России. Дело в том, что барнаульцы вернули себе правильное время (в марте 2016 года Алтайский край перешел на летнее время, - прим. ред), - также отмечает блогер.

Пожалуй, это был один из последних плюсов. Впрочем, с большинством озвученных минусов сами барнаульцы согласились. Среди них отсутствие зелени в городе, низкие зарплаты, плохое благоустройство, огромное количество торговых центров, отсутствие парков и т.д.