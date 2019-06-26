2019-06-26T13:12:46+03:00
Общество

За базар ответишь: барнаульцы избили москвича за критику низкого уровня жизни на Алтае

Житель столицы стал усмехаться над низкими зарплатами, пособиями и холодными зимами
БОРЗОВ Денис
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Москвич обратился в силовые структурыМосквич обратился в силовые структурыФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Индустриального района Барнаула передала в суд необычное уголовное дело. Главным фигурантом стал житель столицы, который поплатился за свой длинный язык. Как стало известно, москвич сам спровоцировал драку, а затем обратился в прокуратуру, зафиксировал побои и уехал из города. Он оскорблял барнаульцев, их низкие амбиции и инфраструктуру краевой столицы.

Опасный Барнаул

Когда идешь в барнаульский бар без компании, никогда не знаешь, чем закончится твой вечер. В этом убедился москвич, который приехал погостить к родственникам в столицу Алтайского края. В апреле этого года он решил расслабиться и пропустить стаканчик-другой. Сначала мужчина распивал в одиночестве, но ему захотелось пообщаться с местными. Найти общие темы с подвыпившими оказалось несложно. Москвич знал про основные проблемы барнаульцев: низкие зарплаты, небольшие социальные пособия и суровые зимы. Чем больше собеседники пили, тем жестче становились высказывания столичного жителя.

-Москвич повел себя не лучшим образом. Барнаульцы помогли ему купить алкогольные напитки, потому что у него не было наличных денег. А он, разгоряченный спиртным, стал оскорблять девушку, потом ее спутника, за что потерпевшего и вывели из заведения и начали избивать, - рассказывает старший помощник прокурора Индустриального района Барнаула Егор Шишов.

Война или мир

Прокуратура передала в суд уголовное дело о нанесении серьезных побоев жителю Москвы. Действия жителей Алтайского края квалифицированы по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы. Но именно в этой ситуации можно рассчитывать на более мягкий приговор, потому как в деле присутствуют смягчающие обстоятельства, которые выяснились в ходе дознания. Именно противоправное и аморальное поведение московского гостя стало краеугольным камнем ситуации.

-В суде ситуация может развиваться по-разному. Имеются все условия в этом деле, чтобы загладить конфликт и помириться, если потерпевший будет не против, - поделился старший помощник прокурора Егор Шишов.

Не на пустом месте

В словах москвича есть доля истины, регион действительно проблемный, однако винить в этом жителей было как минимум нелепо. Недавно Алтайскому краю из-за бедности даже назначили министра-куратора. Им станет министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Остается надеяться, что чиновник сможет найти выход из проблемной ситуации, которая складывается в регионе уже несколько лет.

По итогам рейтинга регионов России по качеству жизни населения, в 2018 году Алтайский край потерял сразу семь позиций. Это один из худших результатов по итогам года, столько же потерял Красноярский край, Удмуртская и Чувашская республики. Однако регион все еще держится в шаге от десятки аутсайдеров, в котором находится Республика Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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