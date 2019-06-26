2019-06-26T07:22:48+03:00
Общество

Захватите в путешествие шубку: на Алтае в конце июня выпал снег

Удивляющими фото поделились жители края в соцсетях
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Алёна МурашоваФото: Алёна Мурашова
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В Республике Алтай на Семинском перевале 25 июня местные жители и туристы наблюдали необычное явление. Почти в разгар лета там выпал снег!

В соцсетях жители Алтайского края стали выкладывать удивительные снежные фото и видео. Так один из путешественников Игорь поделился своими впечатлениями о резкой перемене погоды.

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Июньский снег
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- Выехали мы такие из Бийска, на улице +20, солнце жарит, едем в шортах и сандалиях, а на Семинском перевале зима всё ещё -1 и снег метёт. Я слышал, что такое бывает, но не в конце же июня. Ни разу не видел на этом перевале снег, когда по всему Алтаю передавали на сегодня до +20, - написал мужчина под своим постом.

- Семинский перевал встретил нас совсем не летней погодой, - также поделилась со своими подписчиками и путешественница Юлия.

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Снег на Семинском перевале
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А жительница Барнаула Марина дала дельный совет всем, кто собирается поехать в отпуск в Горный Алтай.

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Удивительное природное явление
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- Собираетесь в горы летом? Не забудьте шубу. Семинский перевал порадовал сегодня снегом. Часто ли такое можно увидеть? В горах даже летом можно переобуть машину на зимнюю резину, - советует девушка.

Несмотря на это нас - сибиряков, такой погодой не напугаешь. Даже в летнем снеге мы умеем находить положительные моменты. Вот и житель Алтайского края Владимир не растерялся и скатал из снега огромный ком. Кто знает, возможно, и снеговика успел слепить.

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Июньские забавы
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- Семинский перевал, разгар лета, мы играли в снежки, - также написала в своем посте другая неунывающая сибирячка Алена.

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Снег на Алтае летом
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К слову, непогоде вчера удивлялись не только в горах. В алтайском селе Налобиха выпал достаточно крупный град. Фотографиями нежданного природного явления с «Комсомолкой» также поделился местный житель Роман.

Фото: Роман Рыков

Фото: Роман Рыков

Фото: Роман Рыков

Фото: Роман Рыков

ИСТОЧНИК KP.RU

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