Захватите в путешествие шубку: на Алтае в конце июня выпал снег

В Республике Алтай на Семинском перевале 25 июня местные жители и туристы наблюдали необычное явление. Почти в разгар лета там выпал снег!

В соцсетях жители Алтайского края стали выкладывать удивительные снежные фото и видео. Так один из путешественников Игорь поделился своими впечатлениями о резкой перемене погоды.

chez_gun Июньский снег

- Выехали мы такие из Бийска, на улице +20, солнце жарит, едем в шортах и сандалиях, а на Семинском перевале зима всё ещё -1 и снег метёт. Я слышал, что такое бывает, но не в конце же июня. Ни разу не видел на этом перевале снег, когда по всему Алтаю передавали на сегодня до +20, - написал мужчина под своим постом.

- Семинский перевал встретил нас совсем не летней погодой, - также поделилась со своими подписчиками и путешественница Юлия.

petruk8 Снег на Семинском перевале

А жительница Барнаула Марина дала дельный совет всем, кто собирается поехать в отпуск в Горный Алтай.

mariana88988 Удивительное природное явление

- Собираетесь в горы летом? Не забудьте шубу. Семинский перевал порадовал сегодня снегом. Часто ли такое можно увидеть? В горах даже летом можно переобуть машину на зимнюю резину, - советует девушка.

Несмотря на это нас - сибиряков, такой погодой не напугаешь. Даже в летнем снеге мы умеем находить положительные моменты. Вот и житель Алтайского края Владимир не растерялся и скатал из снега огромный ком. Кто знает, возможно, и снеговика успел слепить.

molotovve64 Июньские забавы

- Семинский перевал, разгар лета, мы играли в снежки, - также написала в своем посте другая неунывающая сибирячка Алена.

aaaaalenushka Снег на Алтае летом

К слову, непогоде вчера удивлялись не только в горах. В алтайском селе Налобиха выпал достаточно крупный град. Фотографиями нежданного природного явления с «Комсомолкой» также поделился местный житель Роман.

Фото: Роман Рыков