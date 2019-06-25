2019-06-25T13:38:50+03:00
Общество

Самые красивые молодожены Барнаула: фотоподборка

«Комсомолка» собрала фото счастливых барнаульцев, которые поженились в первый месяц лета
Юлия ЕВГРАФОВА
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Счастливые молодоженыСчастливые молодоженыФото: Олег УКЛАДОВ
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Лето – это самое популярное время года для проведения свадеб. В этот период молодоженам предлагается на выбор большое количество локаций для проведения торжества. Да и в теплую погоду невесте легче подобрать свадебный наряд. Но самое главное – памятные фото в лучах солнца и цветах получаются завораживающими. «Комсомолка» собрала 8 самых красивых молодоженов Барнаула.

Жительница краевой столицы Нина пару недель назад поделилась со своими подписчиками радостным свадебным фото. В самый волнительный и важный день в своей жизни девушка была настоящей королевой. На ней было пышное кружевное платье и шикарная корона.

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Свадьба
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Другим красивым фото поделился новоиспеченный муж Дмитрий. Со своей женой Евгенией они выбрали черно-белый стиль для оформления свадьбы. Как написал в своем посте житель Барнаула, они вдохновились семейкой Аддамс и почерпнули идеи у кинорежиссера Тима Бёртона.

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Молодожены
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Фотографию своего романтичного свадебного образа выложила и жительница Барнаула Ксения. Миловидную внешность девушки подчеркнуло нежное платье. На памятном фото молодожены получились как принц и принцесса из доброй сказки.

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Свадьба
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А вот Марина со своим избранником выбрали для бракосочетания свободный стиль одежды. На невесте был белый сарафан, а жених выбрал шорты и легкую рубашку. Вышло очень стильно и современно.

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Молодожены
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Сказочными образами вдохновилась и жительница Барнаула Ксения. Как и полагается настоящей принцессе, девушка была в пышном наряде, а ее принц в стильном костюме и белой рубашке.

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Летняя свадьба
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Очень нежное и трогательное фото выложила в соцсети Елена. В посте девушка в очередной раз призналась в любви своему избраннику. Ну а сам жених, судя по фото, не мог оторвать от своей возлюбленной взгляд.

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Молодожены
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Жительница Барнаула Юлия также поделилась в своем инстаграме радостным свадебным фото. Влюбленная пара поженилась буквально несколько дней назад. А вот от ярких впечатлений молодожены не могут отойти до сих пор.

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Счастливые новобрачные
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Еще одно романтичное фото выложила жительница Барнаула Валерия. Со своим избранником они расписались в первый день лета. От счастливой и улыбчивой пары невозможно оторвать взгляд.

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Летняя свадьба
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ИСТОЧНИК KP.RU

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