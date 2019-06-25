2019-06-25T13:20:30+03:00
Общество

Ми-ми-мишка: косолапый малыш позабавил барнаульцев своими играми

В соцсетях появилось видео с резвящимся гималайским медвежонком из барнаульского зоопарка
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с видеороликов со страницы Александра ЧеботареваФото: скриншот с видеороликов со страницы Александра Чеботарева
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В своем инстаграм аккаунте заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев выложил несколько умиляющих видео. Главным героем позитивных роликов стал играющий гималайский медвежонок.

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Гималайский медвежонок
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Четвероногий симпатяга родился еще в январе, но пока медвежонка никак не назвали. По словам директора зоопарка, в скором времени он переедет жить в другой зоопарк, где ему и дадут имя. А пока он весело резвится с директором и его заместителем, чем вызывает бурю положительных эмоций у жителей краевой столицы.

Судя по видео, родители малыша - Даша и Жора, внимательно следят за игрой своего детеныша. Как «Комсомолке» рассказал Сергей Писарев, они с Александром очень любят всех обитателей зоопарка, поэтому животные им доверяют.

- Мы ко всем животным относимся по-доброму. У нас с ними теплые отношения, как между людьми. Если любишь животных, то по-другому никак. Я всегда захожу в зоопарк с каким-то пакетиком угощений. Без этого нельзя, если ты выстраиваешь нормальные человеческие отношения с животными, - поясняет директор зоопарка.

К слову, все рассказы о том, что медведи больше всего любят мед –чистая правда. А еще мишкам очень нравятся ягоды. Директор барнаульского зоопарка вспоминает, как в первый раз угостил гималайского медвежонка вкусной сладостью:

- Когда медвежонок был еще совсем маленький, я первый раз дал ему мед. Так он готов был всю мою руку вылизать, при этом не кусался, - вспоминает Писарев.

Он отмечает, что все маленькие детеныши ведут себя как маленькие дети и ничуть не отличаются от людей. Они так же очень любят поиграть и подурачиться.

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Пятимесячный медвежонок
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А для барнаульцев видео с веселым медвежонком стало отличным началом рабочего дня.

- Спасибо Вам огромное за такое милое видео с самого утра, это потрясающе! Такой шустрый медвежонок, настоящий ребёнок. Доброго дня вам Александр и вашим подопечным, - пишет в комментариях жительница Барнаула Леся.

- Утренняя порция позитива, - отвечает под постом Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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