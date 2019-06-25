Культурный долгострой: Когда сдадут здание художественного музея Алтайского края

В конце прошлого года в Государственном художественном музее Алтайского края, что на площади Октября в Барнауле, после нескольких лет простоя возобновились работы. Сейчас они идут полным ходом, без остановки.

Крыша поехала

Накануне, 24 июня, министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев вместе с журналистами проверил ход работ на объекте. Со стороны может показаться, что тут еще непочатый край. Да и «наследство», которое оставил предыдущий подрядчик поражает – то тут, то там льет так, что зонт не хочется закрывать даже в помещении. Причем вода она ведь такая – найдет себе лазейку, так что течет до первого этажа и даже ниже!

Реконструкция Государственного художественного музея Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

- То, что меня в таких объектах всегда беспокоит – это долгая консервация. Хотя если точнее, то данный объект долгое время стоял вообще без консервации. Поэтому мы с особой критикой подходим к последствиям такого простоя, - говорит Гилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/716445" frameborder="0"></iframe> Художественный музей.Автор: Анна СЁМИНА

Дело в том, что здание будущего музея без каких-либо работ простояло три зимы. За это время кровля пришла в негодность. Кто виноват? Тут сказать сложно. Зато понятно, что делать.

Реконструкция Государственного художественного музея Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

- То, что вы видели - как на первый этаж льется вода – это как раз результат того, о чем я говорю – надо полностью менять крышу. На данный момент она перекрыта на задней части крыла на проспекте Ленина, – объясняет министр строительства и ЖКХ. – То, что происходит сейчас со зданием – это результат как раз двух факторов – ошибка проектирования и отсутствие консервации. А вот каких-то других больших разрушений, которые были бы связаны с отсутствием консервации, нет. Скажем так – больше незавершенной работы предыдущего подрядчика. Нас беспокоило стекание воды и ее замерзание в помещении в холодное время года. Но до предстоящих холодов мы решим эту задачу – крыша будет закрыта!

По словам Ивана Гилева, финансовые потери от вынужденного простоя можно оценить примерно в 30 миллионов рублей. По сути, ответственность по этим деньгам должна нести компания «Стройгаз», но она находится в стадии банкротства, поэтому в правительстве региона дают себе отчет, что вернуть ничего не получится. Выход один – молча пережить этот момент.

- Основные виды работ, которые связаны с надежностью здания, на сегодняшний день уже выполнены, - добавляет чиновник.

Реконструкция Государственного художественного музея Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

Успеть до зимы

В данный момент рабочие выполняют устройство кирпичных перегородок, цементной стяжки, индивидуального теплового пункта. Уже смонтированы монолитные шахты лифта. По словам представителя подрядчика, в этом году наконец-то закончатся работы с фасадом и его даже покрасят. В общем, завершат все строительно-монтажные работы. А это значит, что с площади наконец-то уберут замозолившие всем горожанам глаза леса и заборы. А сразу после этого строители перейдут к внутренним отделочным работам.

Реконструкция Государственного художественного музея Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

- Задача на это год: завести в здание отопление, закрыть тепловой контур, доделать фасад и кровлю, сделать черновые инженерные системы. Основной вид отделочных работ запланирован на следующий год, - говорит Гилев.

В этом же году будет объявлен аукцион на поставку оборудования. Его предстоит закупить на сумму, превышающую 900 миллионов рублей. А вот на завершение строительно-монтажных работ осталось, по словам Ивана Гилева «каких-то 150 миллионов». Действительно, мелочи, по сравнению с тем, сколько денег уже вложили в художественный музей.

Полностью завершить работы подрядчик клятвенно обещал ко второму кварталу 2021 года.