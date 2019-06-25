Недохакер: барнаулец попался на обмане банкоматов

В Барнауле завелся очередной Остап Бендер. Шарясь по так называемому «темному» интернету (сеть форумов, посвященных незаконной тематике), 22-летний парень наткнулся на схему легкого заработка, которая позволяет зачислять на счет деньги, которые якобы были внесены через банкомат. Об этом рассказали в Instagram-канале Unusual Crimes. Схема довольно проста, но по понятным причинам незаконна.

Обчистил девять банкоматов

Сначала денежные махинации молодой барнаулец решил провести с крупнейшим банком России. В итоге с января по февраль ему удалось обокрасть девять банкоматов Барнаула и Новоалтайска, похитив 110 тысяч рублей. Но парня быстро вычислили и привлекли к ответственности по статье «мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Так как он не был судим, заключать под стражу его не стали. Видимо, пощадили и понадеялись на благорассудство юного хакера, но история на этом не закончилась.

Нашел новую схему

Парень не сделал выводов из прошлой неудачной попытки и решил нарушить закон снова. На этот раз он выбрал Райффайзенбанк. Барнаулец вычитал новую, более изощренную схему. Для начала ему понадобились безымянные банковские карты, которые должны были обезопасить произвол юного мошенника. Он разыскивал их среди знакомых и через интернет-площадки для продажи вещей. Вооружившись одной из подарочных карт, парень попробовал обмануть первый банкомат. Он выбрал в интерфейсе «операции» и «зачисление», а когда нужно было вносить деньги в купюроприемник, заблокировал механизм в нужном месте с помощью обычной металлической скрепки. Это вызвало сбой в работе программы, и аппарат завис. Хакер сразу же позвонил в горячую линию банка, а затем умело стал давить на проблемные точки работы софта специалисту, мол, банкомат устарел, программа провисает, а деньги (10 тысяч рублей) ушли вникуда и не были зачислены на счет. Эту информацию он также почерпнул из источников «темного» интернета. Так как барнаулец крайне агрессивно разговаривал и даже начал сыпать проклятиями в сторону оператора, тот решил не разбираться в проблеме и перевел звонок в отдел урегулирования споров. Там не стали проводить дополнительных проверок, потому что клиент должен был пройти процедуру по горячей линии. На карту зачислили средства «повторно». Парень после разговора проверил свой счет, на котором действительно оказались деньги, которые он спокойно обналичил и потратил. Свою схему ему удалось реализовать несколько раз, пока случаи утечки не объединили в один и не довели до службы безопасности банка. Сотрудники вычислили алгоритм действий мошенника и обратились в полицию, где недохакера уже знали. В настоящее время его арестовали. В ближайшее время он окажется на скамье подсудимых.