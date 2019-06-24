Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года: кому стоит быть предельно осторожным на убывающую Луну

В последнюю неделю июня 2019 года звезды советуют избегать поспешных и необдуманных решений. На небосводе сейчас убывающая Луна, которая может сопутствовать провалу сделок, переговоров, растрате сил и травмам. Поэтому старайтесь максимально гармонизировать себя и свое пространство. Это поможет вам обрести успех. Более подробным прогнозам для каждого знака зодиака на неделю делится барнаульский астролог Вера Топчеева.

Овен

Овнам стоит поберечь свои силы и не проявлять излишней активности, гармонизация внутреннего состояния пойдет на пользу не только душе, но и благоприятно отразится в деловой сфере, неделя полна различных встреч, поездок и знакомств.

Телец

У Тельцов выражен акцент на вопросах финансовых, появится желание совершить покупку или приобрести на заемные средства, предпочтительнее сместить фокус внимания на профессиональные достижения и спонсорское участие.

Близнецы

Близнецы по-деловому решительны и активны, несмотря на напряженные ситуации, их ожидают позитивные перемены в делах, важно действия совершать продуманно, планомерно, без излишних затрат, пропуская мимо лестные речи партнеров.

Рак

Раков ожидает успех в дипломатических переговорах, рекламных проектах, партнерстве с иностранцами, захочется впустить в свою жизнь новые веяния и проекты, возможно некоторое напряжение и недовольство собой.

Лев

Львы могут чувствовать физическое напряжение и нехватку сил, энергии, что негативно скажется на рабочем процессе, их посетят идеи о привлечении заемных средств, а влиятельная фигура, предпочитающая остаться в тени, окажет существенную поддержку.

Дева

У Девы активизируется общественная жизнь, сфера влияния и деловой активности расширит горизонты, завяжутся полезные знакомства с иностранцами, единомышленники поддержат в начинаниях, а новый проект способен привлечь внимание спонсора.

Весы

Весы настроены на приятные перемены в жизни, укрепляются отношения в семье, открываются новые возможности, новые направления в сфере бизнеса, стоит быть внимательнее в поступающей информации, в поездках, при подписании документации.

Скорпион

Скорпионы рассчитывают на свои силы, повышая авторитет, налаживая полезные знакомства и укрепляя деловые связи, хорошие перспективы выстраиваются в предпринимательской и творческой деятельности, благоприятно сотрудничество с зарубежными партнерами.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее с деловыми партнерами, а их природная открытость и оптимизм могут привести к напряженным ситуациям, благоприятна смена деятельности, работы, а новые идеи и проекты способны стать инвестицией в будущем.

Козерог

У Козерогов сойдет на нет партнерская конфронтация, они способны на компромиссные решения и переговоры, обстановка стабилизируется, деловая репутация крепнет, а связи налаживаются. Кстати, на неделе возможны романтические встречи и знакомства.

Водолей

Водолеи могут выдохнуть и расслабиться, позиция наблюдателя будет самой оптимальной и позволит сохранить взаимопонимание с окружающими, действуя скрытыми методами, они способны приумножить доход, а близкие люди подарят поддержку и тепло.

Рыбы

Рыбам придется уделить внимание семье, а деловые решения окажутся не настолько перспективны как ожидалось вначале, знакомство с необычными людьми может привести к совместному творческому проекту или подарить яркое увлечение.