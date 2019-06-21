Лунный календарь красоты на июль 2019: когда лучше стричься, делать маникюр и косметические процедуры

- Прислушайтесь к ритмам Луны - и непременно будете красивы, - уверяет барнаульский астролог Вера Топчеева.

Специально для читателей «Комсомолки» она составила лунный календарь красоты, в котором подробно расписано в какой день июля лучше всего проводить косметические процедуры.

Для посещения парикмахерской:

Благоприятно:

Луна во Льве (для лучшего их роста) — 4 июля (с 11.00), 5 и 6 июля (до 11.00)

Луна в Деве (для облегчения укладки) — 6 июля (с 11.00), 7 и 8 июля (до 13.00)

Луна в Весах — 8 июля (с 13.00), 9 и 10 июля (до 16.00).

Неблагоприятно:

Луна в Рыбах — 20, 21. 22 июля (до 17.00)

Луна в Раке — 2, 3, 29 июля (с 18.00), 30 и 31 июля.

Если есть возможность, то в это время не стоит даже мыть голову.

Предельную осторожность (особенно это касается применения химикатов, всевозможных красителей, закрепителей, средств для завивки волос) соблюдаем в период прохождения Луны по знаку Скорпиона, т.е. 10 июля (с 16.00), а также 11 и 12 июля. А 22 июля (с 17.00), 23 и 24 июля, по возможности, не стрижемся (да и предельная осторожность в плане взаимодействия со всевозможными острыми предметами в эти дни не помешает).

Все остальные лунные транзиты месяца — нейтральны.

Новолуние: 3 июля в 02:16 (день Новолуния к посещению парикмахерской не считается благоприятным, по возможности, его пропускаем).

Луна растет: с 4 по 16 июля (на растущей Луне, как мы уже знаем, стрижка или подравнивание волос способствует их более быстрому росту).

Полнолуние: 17 июля в 04.37 (стрижка в полнолуние позволяет снять часть негативной энергии, сконцентрированной на кончиках волос)

Луна убывает: с 18 по 31 июля (волосы, подстриженные на убывающей Луне, не отрастают дольше, следовательно, дольше держится форма стрижки).

Процедуры у косметолога

Для питания и увлажнения кожи выбираем дни с 4 по 16 июля.

Очистительные процедуры лучше проводить с 18 по 31 июля.

От любых серьезных воздействий на кожу лучше бы воздержаться 15, 16 и 17 июля.

Ни в коем случае (кроме разве экстренных) не намечаем операций в области лица на 23 и 24 июля, а в области шеи на 25, 26 и 27 (до 13.00) июля.

Крайне нежелательным будет проведение любых операций 17 июля (полнолуние).

Эпиляция: благоприятно с 18 по 31 июля. Неблагоприятно с 4 по 16 июля.

Работа с ногтями

Для ухода за ногтями рук и ног, для их подрезания и подпиливания идеально подходит пятница после захода Солнца. Если вы пропустили это время, то лучше не занимайтесь этим в субботу, которая подходит меньше всего. Также нехороши дни под знаками Рыб и Близнецов. Козерог же хорош всегда.

Расписание процедур для красоты составила барнаульский астролог Вера ТопчееваФото: Олег УКЛАДОВ

Маникюр, педикюр

Наиболее благоприятные дни: 15, 16 и 17 (до 16.00) июля, а также вечера 5, 12, 19 и 26 июля.

Нежелательно будет работать с ногтями рук 1, 20, 21 и 22 июля (до 17.00), 27 июля (с 13.00), 28 и 29 июля (до 18.00).

1, 27, 28, 29 июля благоприятное время для того, чтобы сделать массаж кистей рук.

20, 21 и 22 июля было бы неплохо поработать со ступнями в целом: ванночки контрастные и с травами, массаж стоп.

Удаление ороговелостей, мозолей хорошо проводить при убывающей Луне, но не под знаками Рыб и Козерога. Для этого лучше всего подойдут дни с 18 по 26, вечер 30 и 31 июля.