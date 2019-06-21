2019-06-21T11:25:35+03:00
Общество

День летнего солнцестояния 2019: что нужно делать, чтобы зарядиться энергией

Об этом рассказывают алтайские эксперты
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сегодня день летнего солнцестоянияСегодня день летнего солнцестоянияФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 21 июня - день летнего солнцестояния. А это значит, что нас ждет самый длинный день и самая короткая ночь в году. По словам астрологов и шаманов, сегодня активируются все природные энергии, которые способны обновить энергетику человека.

Как «Комсомолке» рассказала астролог из Барнаула Вера Топчеева, день летнего солнцестояния очень мощный в энергетическом плане. В этот период соединяются все стихии - вода, огонь, земля и воздух.

- Сегодня я рекомендую соприкоснуться со всеми стихиями. Лучше всего подойдет прогулка на свежем воздухе. Если нет возможности выехать за город, то можно прогуляться по парку. Еще очень хорошо помогает напитаться силами – огонь от свечи. Нужно смотреть на него и думать о приятном, стараться забыть все бытовые проблемы. А купание – это отличный способ соприкоснуться со стихией воды. Да и погода сегодня сама благоволит этому, - пояснила Вера Топчеева.

Нельзя забывать, что сегодня еще и день гармонизации – обретения внутреннего покоя, стабильности, укрепления своих позиций в социуме. Поэтому после соединения всех стихий жители Алтайского края обязательно почувствуют внутренний подъем, наполненность и целостность. А вот ругаться в этот день и обижаться ни в коем случае нельзя. Это может навлечь на семью неприятности.

К слову, в день летнего солнцестояния раньше отмечали славянский праздник «Ивана Купала». А сейчас он отлично подходит для зачатия малыша.

- В этот день в реках и родниках бежит «живая вода», а в лесу расцветает папоротник и одолень-трава. Род небесный и природа дает силы на возрождения, поэтому именно в ночь с 21 на 22 июня старались зачать ребенка для того, чтобы роды прошли легко, а малыш родился счастливым, рассказывает алтайский шаман Артем Игнатенко.

Справка КП

21 июня Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом, то есть в полдень можно наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния небесное светило будет «держать эту высоту», будто останавливаться ненадолго. Потом Солнце начинает опускаться к югу, световой день начинает уменьшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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