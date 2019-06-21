В Белокурихе родители школьников вышли на флешмоб против отмены шестидневки

В Белокурихе родители учеников устроили флешмоб по поводу отмены шестидневной рабочей недели. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сразу отреагировал на происшествие и оперативно прокомментировал ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда (106.8 FM). Он уточнил, что ни одного обращения по поводу уменьшения количества дней обучения ни в администрацию муниципалитета, ни в другие госструктуры не поступало.

Как сообщил интернет-журнал «Бийский округ», прогулка-флешмоб жителей города прошла накануне на терренкуре в Белокурихе. Поводом для мероприятия стало то, что с началом нового учебного года школы в городе-курорте перейдут на шестидневную рабочую неделю. Родителям данное изменение совсем не импонирует.

Кроме того, отмечают СМИ, участники встречи записали видеообращения к Владимиру Путину, в которых рассказали, почему для них важна пятидневка. Родители отметили, что по субботам дети не только отдыхают, но и занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, гуляют, навещают родственников.

Родители Белокурихи: Школа на пять! Мы за пятидневку!.Обращение родителей Белокурихи к Владимиру Путину с просьбой убрать шестидневку в школах города-курорта.

- Интересная, конечно, ситуация, потому что каждая школа индивидуальна. Продолжительность рабочей недели определяется вместе с родителями, это в законе прописано. Мы внимательно изучим ситуацию конкретно по Белокурихе, но возможно, это касается уже средней школы, когда недостаточно времени на изучение предметов по образовательному стандарту. Во всех школах региона работает федеральный образовательный стандарт, определяющий перечень предметов, которые войдут в аттестат в 9 классе, а потом и в 11. Если не будет какого-то предмета, то могут возникнуть вопросы с получением аттестата. Важны здесь и обязательные придержки санпинов, которые регламентируют нагрузку в день для каждого возраста. Для средней школы не может быть больше шести уроков в день, для начальных – четырех, - отменил министр.

По словам Максима Костенко, если в субботу и ставятся занятия, то министерство рекомендует ставить занятия, способствующие творчеству, командообразованию, трудовым навыкам.

- Но как родитель я тоже за пятидневную неделю. Хочется, чтобы сын поспал, смог выехать на природу или в музей. Но есть и другая сторона. Вообще, данный вопрос нужно решать с руководством школы. Для этого организуется родительское собрание, заседание родительского комитета школы или попечительского совета, наблюдательного совета, в ходе которого вместе с директором решает вопрос длительности обучения, - добавил Костенко.

Отмечается, что, если с руководством школы принимается решение о пятидневной неделе обучения, то увеличивается нагрузка. Обязательные предметы, которые войдут в аттестат, отменить нельзя. Получается, что при любом варианте найдутся те, кого рабочий процесс не устраивает.