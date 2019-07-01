2019-07-01T09:18:02+03:00
Спорт

Бийский спортсмен Сергей Каменский стал знаменосцем Европейских игр-2019

На турнире он завоевал две золотые и одну серебряную медали
Анна СЕМИНА
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Сергей Каменский на II Европейских играх (фото: Служба информации ОКР)Сергей Каменский на II Европейских играх (фото: Служба информации ОКР)
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Спортсмен из Бийска Сергей Каменский был выбран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

В Олимпийском комитете России сообщают, что кандидатура Сергея была выдвинута представителями федерации на общем собрании сборных команд по видам спорта и ее единогласно поддержали. Причем имя Каменского всплыло не просто так. Дело в том, что на Вторых Европейских играх наш земляк стал обладателем сразу двух золотых медалей: одну он завоевал в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50-ти метров из трех положений, вторую - в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте. Но и это еще не все. В стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров Каменский стал вторым. Таким образом, его вклад в копилку сборной России оказался внушительным – три награды. Это более чем достойный результат для того, чтобы стать знаменосцем.

Сергей Каменский на II Европейских играх (фото: Служба информации ОКР)

Сергей Каменский на II Европейских играх (фото: Служба информации ОКР)

- Для меня это был главный старт сезона. К нему я готовился с начала года целенаправленно. По рангу и уровню участников Европейские игры превосходят чемпионат Европы. Помните, 4 года назад в Баку я стал четвертым в этом упражнении, уступив в перестрелке. То поражение было для меня тяжелой психологической травмой. Сейчас я в хорошей форме и счастлив, что завоевал в Минске две золотые и одну серебряную медали, - прокомментировал свое выступление Службе информации ОКР сам Каменский.

Церемония закрытия Европейских игр прошла в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо» накануне вечером. На ней присутствовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

По итогам этого турнира сборная России в медальном зачете заняла первое место. На ее счету 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых наград (всего 109 медалей). Второе место у хозяев Игр - белорусов (22-14-25), третье – у Италии (11-13-11).

Кстати, помимо Сергей Каменского еще одну золотую медаль в групповых упражнениях по спортивной аэробике завоевал Роман Семёнов. Ранее он тренировался в Барнауле в ДЮСШ №6 у Натальи Грининой, а также закончил Алтайское училище олимпийского резерва, но после переехал в Омск.

Также за честь Алтайского края боролись легкоатлеты Евгений Кунц и Полина Миллер, но их результаты оказались не столь заметными. А вот воспитанница барнаульской школы художественной гимнастики Арина Цицилина завоевала два «золота» и одну «бронзу» в составе сборной Белоруссии.

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в Кракове (Польша).

ИСТОЧНИК KP.RU

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