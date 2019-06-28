2019-06-28T12:18:50+03:00
Политика

Губернатор Виктор Томенко попал на страницы журнала Maxim

Журналистов очаровала его фраза о качестве жизни в Алтайском крае
Анна СЕМИНА
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал на страницы июльского выпуска мужского журнала Maxim.

Глава региона возглавил рейтинг самых одиозных высказываний российских политиков. В этом списке Виктор Томенко подвинул даже любителя острот Владимира Путина. Однако при этом составители ТОПа предупредили, что никого оскорблять своим рейтингом не хотели.

Как пишет издание, Виктор Томенко стал героем рубрики «Депутатская неожиданность». Журналистов покорила его фраза, которую он произнес около года назад: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».

Фото: канал Homo altaiensis

Фото: канал Homo altaiensis

- Именно этой фразой, мудростью и глубокомысленностью достигающей сократовских высот, губернатор в августе 2018 года охарактеризовал положение дел в доверенном ему Алтайском крае, и, возможно, навеки вошел в мировую плеяду великих философов. И, конечно, заслуженно получает первое место в нашем списке – за честность и лаконизм, - пишет автор.

Напомним, перед сентябрьскими выборами Виктору Томенко пришлось немало попутешествовать по Алтайскому краю, узнать его проблемы, выслушать жалобы жителей. Уже тогда он начал понимать, куда он попал. В одном из интервью он признался журналистам, что на своей спине ощутил «качество» дорог в регионе.

Почетное второе место в рейтинге досталось депутату Городской Думы Екатеринбурга Андрею Пирожкову, который заявил, что «ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги».

«Бронзу» в рейтинге самых одиозных фраз политиков получил Владимир Путин с высказыванием: «Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

ИСТОЧНИК KP.RU

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