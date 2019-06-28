2019-06-28T10:07:47+03:00
Общество

Алтайский скульптор создал медведя из сена

Сергей Мозговой из Барнаула вместе с сыном принял участие в фестивале «Сенофест-2019»
Анна СЕМИНА
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Медведь Сергея и Ивана МозговыхМедведь Сергея и Ивана МозговыхФото: из личного архива героя(ев) публикации
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На минувшей неделе в Томской области отметили традиционный эстонский праздник – Янов день, участником которого стал скульптор из Барнаула.

Сергей Мозговой известен далеко за пределами Алтайского края, а его работы хорошо зарекомендовали себя. Именно благодаря им он стал участником фестиваля «Сенофет-2019» в селе Березовка. Кстати, место проведения было выбрано не случайно. Дело в том, что большая часть населения – это выходцы из Эстонии. Они, так же как и алтайские немцы, соблюдают и чтят традиции своей родины и каждый год проводят национальные праздники.

Фестиваль "Сенофест" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фестиваль "Сенофест"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Есть такая традиция, собирать в Янов день травы. Считалось, что в этот день вся растительность обретала лечебные свойства. Люди плели венки, украшали ими себя, домашних животных и свой дом.

В Березовке же в честь праздника провели первый фестиваль сена. Суть его заключалась в том, чтобы собрать в одном месте несколько команд скульпторов (в данном случае их было пять) и обозначить им тему, согласно которой они должны были создать нечто восхищающее взоры гостей праздника.

- Суть заключалась в том, что сначала мы делали деревянный каркас, где-то допускалось использование металлической арматуры для создания более обтекаемых форм, а затем набивалась солома и создавалась форма, - говорит Сергей Мозговой.

Процесс создания медведя Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Процесс создания медведяФото: из личного архива героя(ев) публикации

На фестиваль он отправился вместе со своим сыном Иваном, который сам уже давно успешно занимается резьбой по дереву, создает скульптуры и многое другое. Так как тема праздника была животные, решили делать медведя. Другие конкурсанты создали лося, зайца, собаку и лошадь.

По словам Сергея Мозгового ранее у него не было опыта создавать скульптуры из соломы, но оттого было вдвойне интереснее работать.

Фестиваль "Сенофест" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фестиваль "Сенофест"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Когда занимаешься скульптурой, хочешь попробовать себя на разных материалах. Вот сейчас я тоже попробовал и понял, что некоторые материалы все же ближе, чем сено. И все же, если будут какие-то похожие проекты, то я бы с удовольствием поучаствовал, - признается собеседник.

В итоге скульптура медведя заняла на конкурсе почетное третье место и это с учетом того, что у алтайской команды не было опыта.

Фестиваль "Сенофест" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фестиваль "Сенофест"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, у эстонцев есть традиция сжигать соломенные фигуры, но в Сибири их решили оставить и посмотреть, выдержат ли они суровый климат. Если нет, то в следующем году их все же подожгут со всеми почестями.

Фестиваль "Сенофест" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фестиваль "Сенофест"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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