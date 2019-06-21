В Барнауле хотят высадить тысячи деревьев. Программа озеленения предполагает создание зеленых зон на городских улицах, обновление парков и обустройство экологических парковок.

Эти вопросы обсудили в среду, 19 июня, на заседании совета по туризму при администрации Барнаула.

- Когда-то Барнаул был очень зеленым городом, - говорит председатель совета Сергей Писарев. – Ленинский, Социалистический и Красноармейский проспекты утопали в зелени. Сегодня мы превращаемся в мегаполис, замурованный в стекло, железо и бетон. Крупные города уже поняли необходимость ухода от такой тенденции. Они грамотно вписывают деревья и кустарники в городскую среду.

Предполагается, в программе смогут принять участие все неравнодушные жители города, это позволит в короткие сроки преобразить Барнаул.

- Только подумайте, как изменится наш город, если каждый барнаулец возьмет на себя ответственность высадить хотя бы одно дерево. Это может быть именное дерево или дерево коллектива, - говорит Писарев.

Предполагается, что саженцы будут раздавать жителям бесплатно, а мэрия разработает дорожную карту для высадки растений. Сейчас программа находится в стадии разработки, совет по туризму разработает необходимый пакет документов, после чего его рассмотрят в администрации.

Кроме того, по замыслу, коммунальщиков и управляющие компании могут обязать проводить озеленение на месте проведенных работ. Попросту говоря, свалили дерево – посадили новое.

Также на заседании коснулись вопроса организации речных экскурсий. Пока они проводятся один раз в неделю по воскресеньям. Было отмечено о необходимости привлечения в сферу предпринимателей, которые смогут поставить на ход новый речной транспорт. Ныне действующие – Барракуда, Москва-78 и другие – отвечают требованиям не всех жителей города.

- Необходимо появление нового класса судов, когда это будет не просто увеселительная прогулка с пивом на борту, а, например, плавучий ресторан. При должном подходе, это обязательно будет прибыльным, - считает Писарев.