2019-06-20T14:45:19+03:00
Общество

В Барнауле хотят высадить тысячи деревьев

У развязки возле нового моста может появиться липовая аллея
Иван ОЛЕКСЮК
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У развязки возле нового моста может появиться липовая аллеяУ развязки возле нового моста может появиться липовая аллеяФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле хотят высадить тысячи деревьев. Программа озеленения предполагает создание зеленых зон на городских улицах, обновление парков и обустройство экологических парковок.

Эти вопросы обсудили в среду, 19 июня, на заседании совета по туризму при администрации Барнаула.

- Когда-то Барнаул был очень зеленым городом, - говорит председатель совета Сергей Писарев. – Ленинский, Социалистический и Красноармейский проспекты утопали в зелени. Сегодня мы превращаемся в мегаполис, замурованный в стекло, железо и бетон. Крупные города уже поняли необходимость ухода от такой тенденции. Они грамотно вписывают деревья и кустарники в городскую среду.

Предполагается, в программе смогут принять участие все неравнодушные жители города, это позволит в короткие сроки преобразить Барнаул.

- Только подумайте, как изменится наш город, если каждый барнаулец возьмет на себя ответственность высадить хотя бы одно дерево. Это может быть именное дерево или дерево коллектива, - говорит Писарев.

Предполагается, что саженцы будут раздавать жителям бесплатно, а мэрия разработает дорожную карту для высадки растений. Сейчас программа находится в стадии разработки, совет по туризму разработает необходимый пакет документов, после чего его рассмотрят в администрации.

Кроме того, по замыслу, коммунальщиков и управляющие компании могут обязать проводить озеленение на месте проведенных работ. Попросту говоря, свалили дерево – посадили новое.

Также на заседании коснулись вопроса организации речных экскурсий. Пока они проводятся один раз в неделю по воскресеньям. Было отмечено о необходимости привлечения в сферу предпринимателей, которые смогут поставить на ход новый речной транспорт. Ныне действующие – Барракуда, Москва-78 и другие – отвечают требованиям не всех жителей города.

- Необходимо появление нового класса судов, когда это будет не просто увеселительная прогулка с пивом на борту, а, например, плавучий ресторан. При должном подходе, это обязательно будет прибыльным, - считает Писарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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