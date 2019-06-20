Барнаулец разработал игру о выживании в постапокалиптичном Чернобыле

Барнаулец Роман Лакруа занимается разработкой инди-игр, это игровые авторские проекты мелких разработчиков. В этот раз вышла новая «бродилка» Failed State (Несостоявшееся государство). Инди-проекты постепенно захватывают рынок кибернетической индустрии, зачастую обгоняя по продажам огромных гигантов корпораций. Дело в том, что известные игровые компании используют уже полюбившиеся проекты и переиздают их чуть ли не каждый год, что надоедает рядовому геймеру. Игроков же привлекают нестандартные игры, которые выпускают инди-разработчики.

Сюжет «Failed state»

В основе игры лежит другая вселенная, в которой прежнего мира больше нет. Сначала на планете раз за разом происходили катаклизмы: землетрясения, цунами, извержения вулканов, эти явления нанесли непоправимый ущерб человечеству. Большая часть городов уже разрушена, а люди пытаются выживать и посильно предотвращать грядущие катастрофы. У игры знакомая любителям «индюшных» проектов пиксельная 2D графика, которая добавляет атмосферности происходящему. Геймерам будто надевают маску, в которой нужно пробираться через зараженные места в поиске безопасного места.

Главная героиня – Роза, она путешествует по разрушенному Чернобылю на мотоцикле, прихватив в рюкзак припасы на ближайшее время, палит во всех зараженных из пистолета и пытается отыскать единомышленников, вместе с которыми сможет противостоять бандитам. Девушке пришлось рано повзрослеть в таком жестоком мире, в котором каждый сам за себя. Но она почти не помнит спокойное время, когда можно было спокойно выспаться или погулять с друзьями.

- В общей сложности над игрой работали три года, пришлось даже сменить студию разработчиков, чтобы достичь лучших результатов. В этот раз мы делаем ставку на игру, поэтому доводили ее до нынешнего вида, занимались долгим постпродакшеном. Теперь игра в раннем доступе, и если она «зайдет» геймерам, то мы будем дорабатывать ее еще полгода, – рассказывает издатель «Dagestan Technology» Роман Лакруа.

Игру будут продавать на геймерской площадке Steam за 4$ на европейском рынке и за 120 рублей в российском сегменте. После полного выхода проект разместят и в консольном интернет-магазине Nintendo Switch.

Фото разработчиков "Dagestan Technology"

Фишки компании

Создавая проекты, компания старается связать игры с актуальной повесткой дня. Ранее «Dagestan Technology» выпускали игру про кровавую резню на Кавказе.«Кровавый Кавказ» в 2015 году стал самым известным проектом издательства об убийственных похождениях дагестанца Шамиля в Москве. Многие геймеры связали его с военным конфликтом на Украине. По информации компании, игру приобрели практически 300 тысяч раз.

В прошлом году «Dagestan Technology» разработали игру с аллюзией на политическую ситуацию в России и отправили часть доходов в поддержку Марии Мотузной, которой вменяли экстремизм за мемы в соцсетях. Она называется «Цифровое сопротивление». Издательство перечислило девушке почти 30 тысяч рублей.

«Сколько ты зарабатываешь»

На узнаваемый Дудёвский вопрос Роман Лакруа сообщил, что разработчики и издатели сильно зависят от продукта.

- Инди-разработчик может получать от 200 рублей до 100 тысяч в месяц, в зависимости от качества и продаж своей игры. Издатель средней руки имеет больше, от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов рублей в месяц, - сообщает Роман Лакруа.

В условиях быстро развивающейся игровой индустрии легко поверить, что названные автором проекта цифры – реальность. Ведь отрасль кибер-соревнований стала соперничать со средними футбольными трансляциями, а награды лучших киберспортсменов доходят до нескольких миллионов долларов в крупнейших турнирах по Dota 2 или League of legends.