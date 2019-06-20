Какие вопросы задавали Владимиру Путину от Алтайского края

20 июня состоится прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным. Любой желающий может рассказать о своей проблеме и обратить на нее внимание главы государства. В прошлом году от Алтайского края это удалось сделать жителям села Старая Суртайка и депутату Госдумы от региона Сергею Шаргунову. Вспомним, о чем они просили и как изменилась ситуация с тех пор.

Старая Суртайка

Жители села Старая Суртайка, что находится в 200-х километрах в Барнаула, обратились с Владимиру Путину с просьбой сохранить местную малокомплектную школу, которую власти якобы планируют закрыть. Ее посещают школьники из трех сел, но этого, по их словам, было недостаточно для ее полноценной работы. Помимо этого, капитальный ремонт там не проводился 19 лет. На связь с Владимиром Путиным и местными жителями вышел губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который в то время еще имел приставку врио. Он пояснил, что закрывать малокомплектную школу не планируют. В этот же день в Старую Суртайку по распоряжению главы региона приехала специальная комиссия. Специалисты оценили состояние учебного учреждения и вскоре рабочие приступили к ремонту.

На ремонт школы выделили более 3 млн рублей.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

После того, как проблему сельской школы озвучили на федеральных каналах, на ремонт выделили более 3 млн рублей, на учебники и современные методические материалы – 250 тысяч рублей. Помимо этого, был предоставлен автобус для подвоза учеников.

С тех пор школа заметно изменилась – как внешне, так и внутренне. Сейчас там учатся 34 ребенка, и работает 12 преподавателей, четыре из которых были принять на работу в 2018 году. В школе провели капитальный ремонт – было восстановлено ограждение, в здании отремонтировали систему вентиляции, частично установили пластиковые окна и заменили полы, отремонтировали спортивный зал, в некоторых местах отремонтировали кровлю и многое другое.

Гонения за репосты

Депутат Госдумы от Алтайского края, известный писатель Сергей Шаргунов во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным задал вопрос про свободомыслие и экстремизм.

По его словам, Россия всегда была страной свободомыслия, но в последнее время появились «тревожные сигналы», касающиеся чрезмерно жестокого наказания за публикации, лайки и репосты в интернете. Причем речь не идет о прямых призывах к насилию.

– Доходит буквально до маразма, например, молодых патриотичных ребят решили осудить за создание утопической группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Нет ли смысла приостановить тех, кто решил закатывать чужие мнения? – спросил депутат.

Владимир Путин, в свою очередь, согласился с писателем, что не всегда подобные сообщения являются выражением экстремистских идей.

В октябре прошлого года Владимир Путин внес изменения в статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Шаргунов лично принимал участие в подготовке бумаг, которые легли на стол президенту, и подчеркнул, что закон не об ужесточении, а о смягчении ответственности будет принят в нашей стране впервые за долгое время.

Как задать вопрос президенту

Рассказать о своей проблеме вы можете несколькими способами:

– по телефону Единого центра обработки сообщений 8-800-200-40-40;

– SMS и MMS на номер 0-40-40;

– заполнить форму на сайте;

– отправить сообщение в «Одноклассники» или в «Вконтакте»;

С другими способами вы можете ознакомиться здесь.

Когда пройдет прямая линия

Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12 часов по московскому времени. Прямая трансляция – в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».