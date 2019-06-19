Кому положена ежегодная бесплатная диспансеризация

С текущего, 2019 года для всех граждан старше 40 лет введена ежегодная бесплатная диспансеризация за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования.

Приказ Минздрава России, определяющий новый порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации, является важным инструментом реализации задач, сформулированных национальным проектом «Здравоохранение». В их числе развитие индивидуальной профилактики, сокращение факторов риска возникновения заболеваний и снижение смертности.

В соответствии с новыми правилами с текущего года профилактические осмотры для взрослого населения проводятся ежегодно. Ежегодной становится и диспансеризация для лиц старше 40 лет, а для граждан от 18 до 39 лет полное комплексное обследование будет проводиться как и раньше - 1 раз в три года. Также для различных возрастов дополнительно включены ряд онкоскринингов на 7 самых распространенных локализаций онкологических заболеваний.

Так, женщинам в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года проводится обследование на выявление злокачественных ново-образований шейки матки, до 75 лет - скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез. Мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет могут пройти скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы. Обследование толстого кишечника и прямой кишки проводится с 65 до 75 лет ежегодно, а с 40 до 64 лет - 1 раз в 2 года.

Необходимо отметить, что в настоящее время для удобства населения изменена организация проведения профилактических мероприятий. Работает дистанционная запись на профилактические осмотры. Диспансеризацию можно пройти в вечерние часы в будни и по субботам. Законодательством предусмотрено выделение дополнительных оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации: 1 день раз в 3 года - всем работающим и

2 дня ежегодно - для работающих пенсионеров и работников предпенсионного возраста (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ).

На сопровождение застрахованных лиц при прохождении профилактических осмотров переориентирована и работа страховых медицинских организаций. На протяжении последних лет страховыми представителями 2-го уровня осуществляется индивидуальное информирование населения о профилактических мероприятиях. В рамках данной работы все жители края, которые в текущем году подлежат дис-пансеризации, получат от СМО напоминания: SMS-сообщения, почтовые отправления или электронные письма о необходимости обращения в поликлинику для прохождения профилактического осмотра. Кроме того, страховыми представителями в оперативном режиме осущест-вляется контроль прохождения гражданами профилактических мероприятий. Тем, кто не откликнулся, направляются повторные напоминания. По результатам диспансеризации особое внимание уделяется тем пациентам, у которых по результатам первого этапа выявлены риски развития заболеваний, и они нуждаются в дальнейшем углубленном дообследовании в рамках второго этапа. Страховые представители контролируют дальнейшее назначение обследований,

своевременность лечения и диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями. Это позволяет повысить качество диспансеризации и обеспечить сопровождение застрахованных на всех уровнях медицинской помощи.

В 2019 году страховыми компаниями в соответствии с предоставленными медицинскими организациями списками будет проинформировано порядка 830 тысяч человек взрослого населения края старше 18 лет о возможности прохождения профилактических мероприятий.

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства или прикрепления.

Уточнить информацию о диспансеризации и медицинских организациях можно на официальных сайтах Минздрава Алтайского края www.zdravalt.ru - в разделе «Диспансеризация», и ТФОМС Алтайского края www.tfoms22.ru - для населения, а также в своей страховой компании (телефон указан в полисе ОМС) или по телефону горячей линии ТФОМС Алтайского края -

8-800-775-85-65.

Профилактика для каждого

Раннее выявление заболеваний позволяет лечить болезнь с наибольшим успехом. Именно поэтому такое огромное внимание уделяется профилактике. Обратите внимание на свое здоровье. Пройдите диспансеризацию, предупредите развитие заболеваний.