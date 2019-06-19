2019-06-19T05:26:38+03:00
Общество

День сибирского поля-2019: гости из Кореи, тест-драйв и утки

Гости и участники крупнейшего агропромышленного форума ознакомятся с новинками сферы сельского хозяйства
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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День Поля стартовал на Алтае.День Поля стартовал на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ
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19 июня стартует «День сибирского поля» - одно из самых масштабных мероприятий, которого ждут все агропроизводители Алтайского края. Агропромышленный форум, направленный на развитие сельскохозяйственной и промышленной отрасли, дает возможность сельхозпроизводителям ознакомиться со всеми видами и образцами техники, товарами и услугами, позволяющими внедрять современные технологии.

По информации пресс-службы правительства региона, на участие в двухдневном форуме заявлены более 270 компаний. В этом году «День сибирского поля» пройдет 19 - 20 июня на территории Сибирского агропарка (37-й километр Павловского тракта).

По словам представителей оргкомитета, на форуме будет представлена продукция всех агроснабженческих организаций и заводов сельхозмашиностроения Алтайского края, а также продукция предприятий других регионов и стран. Алтайские производители представят порядка 20 новинок почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники. 19 июня будет организован тест-драйв.

По словам заместителя министра сельского хозяйства региона Юрия Лукьянова, в настоящее время завершается обустройство выставочной площадки, а также участка для показа техники и шоу-полигона.

- Ежегодно порядка 20 тысяч человек посещают выставку на «Дне сибирского поля», в том числе зарубежные гости. В официальном блоке примут участие первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Порядка 300 человек станут участниками форума в составе официальных делегаций регионов России. Представители Кореи планируют посетить «День сибирского поля» и организовать свой павильон. Традиционно участниками события станут и немецкие коллеги. Мы всегда рады гостям и стремимся создать хорошие условия как для участников, так и для посетителей форума, - сказал Юрий Лукьянов на совещании оргкомитета.

В этом году основные темы деловой программы - растениеводство и животноводство. Так, участники посетят семинары-совещания «Цифровая трансформация сельского хозяйства - стратегия развития» и «Смена технологической платформы как основа инновационного развития животноводства Алтайского края. Кормопроизводство и перспективные технологии кормления высокопродуктивных животных». Также аграрии обсудят выращивание сельхозкультур, технологии производства зерна, послеуборочную обработку сельхозпродукции и другие аспекты сельскохозяйственной сферы.

На площадках будут представлены достижения племенного животноводства. Руководитель краевого центра сельхозконсультирования Сергей Князев рассказал, что организация презентует крупный рогатый скот молочной и мясной продуктивности. Кроме того, на выставке можно увидеть разные породы лошадей, овец, коз, пушных зверей. Впервые в этом году продемонстрируют три породы уток.

Кстати

На форуме будет работать площадка Министерства здравоохранения Алтайского края «Доступная медицинская помощь жителям села». Специалисты Диагностического и Краевого центра медицинской профилактики познакомят гостей мероприятия с возможностями работы мобильного ФАПа и передвижного медико-диагностического комплекса «Мужское здоровье». Участники при желании смогут пройти обследование у врача-уролога, а также ультразвуковое исследование (для мужчин).

Справка КП

Впервые демонстрация техники в Сибирском агропарке прошла в 2009 году. С 2011 года агропарк стал постоянной площадкой проведения Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля». Сейчас он по праву считается одной из крупнейших площадок в России.

Мероприятие ежегодно посещают почетные гости. Так, в прошлом году на форум съехались десятки делегаций из российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья. В торжественном открытии форума приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко (ныне губернатор Алтайского края), первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, председатель АКЗС Александр Романенко и депутаты краевого парламента.

В 2018 году за два дня работы форума площадки агропарка посетили свыше 28 тыс. посетителей. Большой интерес гостей мероприятия вызвала выставка племенных сельскохозяйственных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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