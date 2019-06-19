2019-06-19T07:24:18+03:00
Общество

Сможет ли Зверев затмить Бузову: алтайская журналистка попала на звездную тусовку

Виктория Мезенцева побывала на скачках радио «Монте-Карло»
Юлия ЕВГРАФОВА
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Виктория Мезенцева (слева от Зверева) и другие звездные гостиВиктория Мезенцева (слева от Зверева) и другие звездные гостиФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В конце прошлой недели звездный бомонд российского шоу-бизнеса собирался на ежегодных скачках радио «Монте-Карло» на московском ипподроме. Потусовалась со знаменитостями и похвалилась новыми фото в соцсетях и барнаульская журналистка и модель Виктория Мезенцева.

Виктория Мезенцева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Виктория МезенцеваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Девушка рассказала «Комсомолке», что на скачках был жесткий дресс-код - живот и плечи обязательно закрыты, юбка ниже колен и, конечно же, шляпка. Наряжал на такое мероприятие Викторию по традиции московский дизайнер Ёргос Погосян.

- Я знала, что шляпки - важный аспект скачек. Женщине появиться на трибунах без этого аксессуара всё равно, что раздетой! Поэтому решила сделать аккуратную шляпку своими руками. Вышивала всю ночь перед мероприятием, - добавляет девушка.

Виктория (слева) с Анной Калашниковой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Виктория (слева) с Анной КалашниковойФото: из личного архива героя(ев) публикации

На одном из главных светских мероприятий Москвы собралось большое количество звезд. Дмитрий Маликов, Эмин Агаларов, Юлия Михалкова, Григорий Лепс, Анна Калашникова, Юлия Барановская, Рита Дакота, Сергей Зверев и многие другие. Некогда ведущая прогноза погоды на «ГТРК Алтай», которая уже несколько лет живет в Москве, не упустила возможность завести полезные знакомства.

- Ещё на входе я встретила Эмина Агаларова и Юлю Барановскую, с ней мы обменялись любезностями по поводу шляпок и вместе прошли на красную дорожку для фото. А с Аней Калашниковой обсуждали шляпки и наряды гостей. За общим столом с Аллой Вербер и Мариной Раппопорт мы разбирались в тонкостях конного спорта и делали ставки, - похвалилась Мезенцева.

На скачках Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На скачкахФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам девушки, ее также позабавили разговоры с Сергеем Зверевым. Виктория отметила его яркий внешний вид и добавила, что за общим столом они спорили, сможет ли мужчина затмить своей короной Бузову. - Ведь поет он лучше, выглядит не хуже, поэтому есть все шансы, - прокомментировала некогда алтайская журналистка.

К слову, мероприятие сильно вскружило голову общительной блондинке. Так сильно, что она даже забыла, зачем туда пришла.

- Оркестр, шляпки, костюмы - я словно окунулась в общество английской аристократии! Все было пропитано утонченностью и изысканностью, что даже забываешь про сами скачки, - рассказала Виктория Мезенцева.

Мезенцева Виктория Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мезенцева ВикторияФото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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