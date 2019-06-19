Сможет ли Зверев затмить Бузову: алтайская журналистка попала на звездную тусовку

В конце прошлой недели звездный бомонд российского шоу-бизнеса собирался на ежегодных скачках радио «Монте-Карло» на московском ипподроме. Потусовалась со знаменитостями и похвалилась новыми фото в соцсетях и барнаульская журналистка и модель Виктория Мезенцева.

Девушка рассказала «Комсомолке», что на скачках был жесткий дресс-код - живот и плечи обязательно закрыты, юбка ниже колен и, конечно же, шляпка. Наряжал на такое мероприятие Викторию по традиции московский дизайнер Ёргос Погосян.

- Я знала, что шляпки - важный аспект скачек. Женщине появиться на трибунах без этого аксессуара всё равно, что раздетой! Поэтому решила сделать аккуратную шляпку своими руками. Вышивала всю ночь перед мероприятием, - добавляет девушка.

Виктория (слева) с Анной КалашниковойФото: из личного архива героя(ев) публикации

На одном из главных светских мероприятий Москвы собралось большое количество звезд. Дмитрий Маликов, Эмин Агаларов, Юлия Михалкова, Григорий Лепс, Анна Калашникова, Юлия Барановская, Рита Дакота, Сергей Зверев и многие другие. Некогда ведущая прогноза погоды на «ГТРК Алтай», которая уже несколько лет живет в Москве, не упустила возможность завести полезные знакомства.

- Ещё на входе я встретила Эмина Агаларова и Юлю Барановскую, с ней мы обменялись любезностями по поводу шляпок и вместе прошли на красную дорожку для фото. А с Аней Калашниковой обсуждали шляпки и наряды гостей. За общим столом с Аллой Вербер и Мариной Раппопорт мы разбирались в тонкостях конного спорта и делали ставки, - похвалилась Мезенцева.

По словам девушки, ее также позабавили разговоры с Сергеем Зверевым. Виктория отметила его яркий внешний вид и добавила, что за общим столом они спорили, сможет ли мужчина затмить своей короной Бузову. - Ведь поет он лучше, выглядит не хуже, поэтому есть все шансы, - прокомментировала некогда алтайская журналистка.

К слову, мероприятие сильно вскружило голову общительной блондинке. Так сильно, что она даже забыла, зачем туда пришла.

- Оркестр, шляпки, костюмы - я словно окунулась в общество английской аристократии! Все было пропитано утонченностью и изысканностью, что даже забываешь про сами скачки, - рассказала Виктория Мезенцева.